DOKUMENT: Trots djupa svackan och truppförändringarna – därför blev SSK-säsongen en succé: "Vi kändes nästan lite oslagbara"

– Det här laget som är tillsammans nu – vi kommer inte att spela med varandra mer. Vissa kommer inte ens se varandra fler gånger i livet. Vi gör det här för varandra. Vi har krigat ihop hela året, nu ska vi avsluta bra, sade lagkaptenen Nicklas Grossmann när SSK-spelarna hade samlats i omklädningsrummet.

NHL-veteranen höll i spelarmötet inför SSK:s sista chans att säkra playoffplatsen. Och flera spelare berättar att laget tog Grossmanns ord till sig. Särskilt som SSK hade hockeymanifestationen från helvetet bakom sig.

Just i den matchen minns jag att alla kände likadant. Riktigt trötta ben och trötta skallar. Jag hade mjölksyra från första bytet. Jag vet inte vad det berodde på.

I näst sista omgången hade SSK öppnat portarna och bjudit in till fest. Laget kunde med lite flyt säkra fortsatt kvalspel mot SHL – men svarade i stället för säsongens sämsta match.

2–8 mot Almtuna.

– Just i den matchen minns jag att alla kände likadant. Riktigt trötta ben och trötta skallar. Jag hade mjölksyra från första bytet. Jag vet inte vad det berodde på. Vi var liksom helt nerkörda. Man fattar dåliga beslut då – och då ser det ut som det gjorde. En pinsam torsk, faktiskt, säger Jacob Spångberg.

Fiaskot mot Almtuna var bara en av flera missade chanser. Under grundseriens sista omgångar hade SSK bommat "matchbollar" mot både Oskarshamn och Västervik.

Med en omgång kvar behövde SSK både vinna och hoppas på en Modo-förlust.

– Vi verkade nästan som nervösa över att vi skulle sumpa chansen. Det var ju som slutspel redan för oss men vi gjorde inte vad vi skulle, säger Thomas Valkvae-Olsen.

– Jag trodde inte riktigt på det, minns Nicklas Heinerö.

Två månader efter tränarbytet hade succén klingat av. Ruset övergick till vardagens verklighet. Och december blev ett enda vintermörker för SSK.

– Jag kände inte igen vår identitet ett tag där. Vi fick jobba väldigt hårt och prata väldigt mycket på nästan varje träning om vad det berodde på, berättar Sebastian Höglund.

Laget gick från glödhett till kallast i hockeyallsvenskan under december. En enda straffseger och bara fem poäng på åtta matcher gjorde SSK till julmånadens sämsta lag.

– Vi hade en sämre period där. Det är mycket matcher runt jul. Man har hållit igång en hel höst och går och väntar lite på juluppehåll. Det är en tung period. Är man inne i ett bra stim tar man mycket poäng där, men vi var inte det. Synd, för vi hade kunnat haka på i toppen med en bra december och januari. I stället hamnade vi i playoffträsket. Vi kom aldrig därifrån, säger Jacob Spångberg och fortsätter:

– Det var ett tag där vi spelade ganska omständligt. Folk började köra sitt eget race lite grann.

Samtidigt som SSK:s formkurva störtdök började Ulf Lundberg stöpa om laget. Sebastian Owuya, Hampus Olsson och Henrik Nyberg lämnade alla klubben under december. Mathias From värvades från Rögle, stod för en assist i debuten men gjorde sedan allt annat än succé – och lämnade för AIK under uppmärksammade former.

Det kan ju ha blivit att folk började fundera över sin plats. Var ska jag spela i morgon? I vilken kedja? Att spela med bra självförtroende kontra ett dåligt – det är en brutal skillnad.

Lagledningen hade satsat allt på att George Sörensen skulle orka bära laget fram till jul, men när den småskadade dansken sviktade lånade SSK in Röglemålvakten Ville Kolppanen för en match – och tog senare även in reserver i Emil Kruse och Henrik Lundberg.

Markus Persson spelade sig först in i frysboxen och sedan till Oskarshamn. På samma gång som SSK under jullovet testade Frölundas Samuel Fagemo under tre matcher. Ett beslut som inte landade rätt i spelargruppen.

– Det påverkade laget. Det kom ju in nya spelare nästan varje dag. Det kanske inte var så, men det kändes så. När Fagemo kom in hade vi 15, 16 forwards. Det störde gruppen. Det blev snack. Han var inte bättre än någon som var petad. Det lånet kan diskuteras. Absolut. Det var kanske inte det smartaste beslutet, säger Christopher Bengtsson.

– Det kan ju ha blivit att folk började fundera över sin plats. Var ska jag spela i morgon? I vilken kedja? Att spela med bra självförtroende kontra ett dåligt – det är en brutal skillnad. Någonstans där gäller det för en tränare att få alla att köpa sina roller. Så att man inte har 20 man som vill spela powerplay, säger Alexander Sahlin.

SSK nådde någon slags botten med 6–0-förlusten borta mot Troja/Ljungby två dagar före nyårsafton.

Sedan vände det.

– Det var väldigt tufft, jag tror det var en efterreaktion. Men tron inom laget försvann inte. Vi visste att vi hade en bra trupp. Vi frångick vår spelidé, men så fort vi gjorde det vi pratat om gick det bra, säger backen Stefan Johansson.

– Det är normalt att det kommer en formsvacka till slut. Men jag tycker att vi hade positiva tankar i truppen hela tiden. Sedan tog det lite längre tid än vi trodde att komma ur svackan, menar Thomas Valkvae-Olsen.

Efter storförlusten mot Troja/Ljungby beordrade Lundberg dubbla träningspass. I matcherna som följde tog SSK klara segrar mot Timrå och Modo. Bakom ett mer konsekvent försvar levererade George Sörensen återigen stormatcher – och SSK var hockeyallsvenskans bästa lag i januari med 20 poäng på elva matcher.

Nyförvärv som Ludwig Blomstrand och David Åslin öste inte in poäng från start, men blev viktiga bitar i laget. Framförallt bar förstakedjan SSK i många matcher den här perioden. Andra offensiva pjäser som Lucas Carlsson, Stefan Gråhns och Nicklas Heinerö trasslade in sig i djupa formsvackor.

När vi gjorde om i kedjorna i slutet – det tror jag påverkade alla. Vi blev besvikna när de särade på oss i slutet.

Ändå matchade tränarteamet kedjorna någorlunda jämlikt. För Fredric Weigel slog känslorna över i Karlskoga i slutet av januari.

– Det känns som om vi är på hockeyskolan – att alla ska spela lika mycket. Det känns inte som de vill vinna hockeymatcher, sade han efter förlusten.

Enligt Hockeypuls uppgifter delade många spelare Weigels åsikt, men uppskattade inte det faktum att han ventilerade det publikt. Lundberg ville få igång fler spelare för att laget skulle hålla uppe nivån säsongen ut – och i det sökandet splittrade han efter 0–6-förlusten mot Oskarshamn i februari toppkedjan. Lucas Carlsson tog temporärt Weigels plats.

– När vi gjorde om i kedjorna i slutet – det tror jag påverkade alla. Det blev ingen direkt effekt av det, det tycker jag inte. Vi hade press på att leverera hela tiden. Men vi gjorde det hela säsongen. Vi blev besvikna när de särade på oss i slutet, säger Christopher Bengtsson.

Ändå reste sig SSK i sista stund. Bengtsson, Blomstrand och Åslin skickade SSK till slutspelsserien efter 4–1-segern mot Pantern i den 52:a omgången. Trots att Fredric Weigel var avstängd och offensive backen Jonas Liwing – som gripits av polis för misshandel – tagits ur spel av klubben.

Och plötsligt återfann SSK spelet från toppen i januari. Det höll på att räcka till SHL-kval.

Ulf Lundberg pekar på kollektivet som den stora förklaringen.

– Det var laget som gjorde det för oss den här säsongen. Det var laget som stängde dörren till det negativa kvalet i matchen borta mot Vita Hästen, en väldigt viktig match. Det var laget som tog den där segern mot Pantern. Och i slutspelsserien var det verkligen alla som bidrog, säger tränaren.

Hur fick du alla att dra åt samma håll?

– Vi pratade om att göra andra bättre – de spelare som gör det, ser också bättre ut själva. Det ska finnas utrymme för individuella egenskaper men inom ramen för ett lag.

Vi kändes nästan lite oslagbara. Den känslan skulle man velat ha en hel säsong.

SSK öppnade visserligen slutspelsserien med förlust borta mot Oskarshamn, men vann sedan fyra raka matcher. Och var bara ett AIK-misstag på Hovet ifrån att kvala vidare mot Leksand.

– Vi kom ihop som grupp. AIK hemma och Björklöven hemma – det var inga snygga matcher. Inget klapp-klapp-spel. Men vi satte ett värde i försvarsspelet, gick in och blockerade skott och tog den jobbiga backchecken som forwards. När vi gör det är vi kanske bäst i serien. Vi är kanske inte spelförande alla gånger, men jäkligt svåra att möta när vi spelar så. Det får vi ta med oss till nästa säsong, säger Jacob Spångberg.

– Vi kändes nästan lite oslagbara. Den känslan skulle man velat ha en hel säsong. Det kändes som om vi toppade formen bra där, säger Sebastian Höglund.

Från botten av tabellen till ett slumpmål ifrån att kvala uppåt. Ulf Lundbergs debutsäsong med SSK går inte att sammanfatta med annat än succé. Men redan efter att laget tackat den tillresta klacken i Malmö blickade tränaren framåt. Nästa år vill han se ett lag som spelar "totalhockey" och har en större puckkontroll.

En vision som bland andra Jacob Spångberg delar.

– Om man ska bli ett topplag, då håller det inte över en hel säsong att bara spela defensivt. Man måste kunna vårda pucken bättre än vad vi gjorde i år. Vi måste bli ett mer spelande lag, det tror jag absolut, säger SSK-backen.