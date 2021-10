Yvonne fångar det positiva som kommit ur den tragiska pandemin

Utställningen som pågår nu på Kretsen ingår i ett utbyte mellan Södertälje konstnärskrets och Huddinge konstnärsklubb. Åtta konstnärer med olika bakgrund och tekniker från Huddinge ställer ut bland annat måleri, skulptur och installationer. I januari nästa år är det dags för Kretsens medlemmar att ställa ut på galleri Flygeln vid Fullersta gård i Huddinge.

– Det här utbytet planerades innan pandemin vilket känns som mycket länge sedan, säger en av konstnärerna från Huddinge, Yvonne Sonstrand, som ställer ut i Södertälje för första gången.

– Ja, men ett par av våra utställare har visat sin konst på Galleri Kretsen tidigare.

Yvonne Sonstrand är utbildad på bland annat Konstfack och jobbar i dag deltid som bildlärare på Huddingegymnasiet. Parallellt med jobbet skapar hon sin egen konst. Då jobbar hon främst med akryl, fotografi och skulptur.

– Materialet, kulörerna, och i mitt fall långsamheten och utmaningen i måleriets komplexitet tilltalar mig. När jag fotar är jag också intresserad av ljus och material, säger hon och pekar på en av ina målningarna under vernissagedagen på Kretsen.

– Man skulle kunna likna mina foton vid måleri, men istället för att skapa på en tvådimensionell yta skapar jag fotot med färger, ljus och former i rummet. Det som kommer ut är dock platt och påminner om måleri.

I Södertälje visar hon foton med inspiration från David Bowies låt ”Five years” där han sjunger att vi endast har fem år kvar.

– Den har legat som ett soundtrack i mitt huvud: And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the nobody people. And all the somebody people. I never thought I'd need so many people.

Utställningen i Gamla Flickskolan på Orionkullen har titeln ”Uppbrott” och Yvonne förklarar att de åtta konstnärerna förhåller sig till uppbrott på vitt skilda sätt. Själv tänker hon på uppbrott som någonting som brutit det normala, som exempelvis tillståndet innan pandemin.

– Under pandemin uppstår ett nytt normala och därefter ett nytt tillstånd, post-pandemin, som också är ett uppbrott från något som tillfälligt var normalt, säger hon.

– Det unika är att vi är så många som har upplevt samma uppbrott både på individnivå och samhällsnivå. Väldigt många människor har fått en ny gemensam erfarenhet.

Vad tar du med dig från pandemin?

– Vi har fått en gemensam erfarenhet av att uppleva pandemin tillsammans och är det inte så att vi nickar i samförstånd mot obekanta, hälsar och har närmare till ett leende? Har vi inte blivit lite vänligare mot varandra, undrar hon?

– Kanske att det kan ha kommit någonting positivt ur detta tragiska som ännu inte är över.

Utställningen på Kretsen pågår till och med 31 oktober och här medverkar konstnärerna Håkan Bull, Linda Carleke, Heidi Hirengen, Jan Jeansson, Olle Magnusson, Yvonne Sonstrand, Kim Stensland och Kajsa Wikström.