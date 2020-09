Vill återvända som en bättre målvakt – efter tuffa tiden hos NHL-klubben: ”Passar nog inte så många”

Filip Gustavsson är på plats hos SSK. När det hela blev klart lämnade han flickvännen och deras två hundar hemma i Skellefteå och bilade ner till Södertälje. När LT träffar honom så nästan lyser det i ögonen på honom över glädjen att få tillhöra ett lag igen.

– Ja, jag har ju suttit hemma sedan i mars och slitit med sommarträningen på egen hand. Bara att få det här hänget med gänget är härligt, säger han.

I Skellefteå har han tränat ihop med andra spelare som saknar ett lag att träna med. Tillsammans har de haft en fystränare som lett passen, men isträningarna har varit av blandad kvalitet, trots att exempelvis spelare som Bostons Pär Lindholm, Edmontons Adam Larsson, Pittsburghs Marcus Pettersson, Colorados Anton Lindholm och Anaheims Rickard Rakell har varit med.

– Men blir inte samma fart ändå på träningarna. Jag har varit ensam målvakt och vi har haft i snitt fem, sex utespelare per gång. Det har blivit lite vad det blivit, säger Filip Gustavsson, som även tränat ibland med sin förra målvaktstränare i Luleå.

Tillsammans med sin agent har han avvaktat världsläget och hoppats på en ljusning, men den har inte kommit.

– Hela sommaren sa vi att vi väntar och ser läget, men så ser man att pandemin inte lättar i USA, så då kände jag att jag var less på sommarträningen och ville se över möjligheten att spela nånstans. Och så blev väl (SSK:s målvakt Fredrik) Bergvik skadad så det blev en öppning. Sen gick det ganska fort.

22-åringen ska stanna i SSK fram till NHL-klubben Ottawa Senators träningsläger, men SSK har också kommunicerat att kontraktet är skrivet på hela säsongen. Själv har Filip Gustavsson inga klara besked om vad som gäller.

– Jag vet faktiskt inte. Det där fixar de bakom kulisserna.

Handlar det om att du ska kunna spela i SSK om det inte blir spel i Nordamerika?

– Ja, jag vet faktiskt inte. Man vill väl alltid spela så högt som möjligt, men finns inte möjligheten så tar man ju det man kan. Allsvenskan är ju ingen dålig liga heller. Det är många bra spelare här, särskilt nu. Det kommer vara en riktigt bra liga, säger han.

Under sina drygt två år i Nordamerika, där han mest spelat i farmarligan AHL, har han haft blandade upplevelser, berättar han. Allt från att anpassa sig till en annan hockey till att lära sig det nya samhället.

– Det har varit ganska blandat, tycker jag. Första året var en omställning, hockeymässigt kändes det som att allt gick snabbare för allt är tajtare och de skjuter från lite överallt. Bara att kommunicera med målvaktstränaren på engelska och förmedla hur man tänker, bara det är en ny grej. Och kulturen utanför hockeyn, hur man bor, att man betalar med checkar... Det blev mycket på en gång. Förra säsongen spelade jag bra, men släppte in en del billiga mål under hösten. Efter jul gick det ganska bra, jag tror inte jag förlorade en match under ordinarie tid efter jul, och jag tycker att jag höll en jämn nivå, säger Filip Gustavsson.

Han fick också uppleva att det kan vara skillnad på NHL-klubb och NHL-klubb. Ursprungligen tillhörde han Pittsburgh Penguins, men byttes bort till Ottawa Senators, och klubbarna hade olika stil på ledarskapet, upplevde han.

– I Ottawa är de ju lite kända för att vara rakt på sak och pressa en. På den första "campen" jag var på med Pittsburgh så var de ganska "chill", men i Ottawa var det väldigt pang på. Man ska vara bäst, bäst, bäst hela tiden och de säger att man ska hamna längst ner i hierarkin om man inte är redo och så där.

Hur passar det ledarskapet dig?

– Nja, det passar nog inte på så många människor. Det känns lite gammaldags.

Den här veckan hoppas han nu att komma i matchform och utmana Alexander Sahlin om att starta i SSK-målet mot Väsby på fredag.

– Formen är nog helt okej, det är tålamodet och finslipningen på tajmingen som man får slipa på, säger Filip Gustavsson.