”Vi har inte försökt gömma någonting” – Scania inte oroade av SVT:s mutavslöjande

– Jag tycker att Scania hanterat det som hände på ett bra sätt. Det är många år sedan nu. Att SVT döpt programmet till ” the Scania way”, det gör lite ont i magen för det där är så långt ifrån the Scania way man kan komma, säger Michael Lygnsie, ordförande för fackförbundet IF Metall på Scania i Södertälje.

Uppdrag gransknings program som sänds på onsdagen avslöjar att Scania använt sig av mutor i Indien 2013–2016. Att Scania flyttat datumet för sitt bokslut, så att det presenteras samma dag som programmet sänds, är en ren slump säger Scanias vd Henrik Henriksson.

Hur kommer uppgifterna i Uppdrag granskning påverka synen på Scania?

– Det som gör mig förbannad är att ett fåtal individer gjorde saker som är helt emot våra principer och värderingar. Det påverkar 50 000 andra personer som absolut inte accepterar det beteendet. Samtidigt tror jag att våra värderingar är så starka, och att vår informationsspridning kring det som hänt, gör att det inte är någon större nyhet. Det är inte så Scania fungerar i stort, säger Henrik Henriksson, som berättar att Scania använder exemplen från Indien i egna utbildningar.

– Det som kommer fram i Uppdrag granskning kommer från våra egna interna utredningar, det är inget vi ville gömma. Vi agerade kraftfullt, partnerskap sas upp, vi stängde fabriken. Det var kasst. Vi fixade det. Kommer det hända igen? Vi försöker göra allt vi kan för att undvika det, säger Henrik Henriksson.

Är de här frågorna en utmaning när Scania nu etablerar sig i Kina, där korruption förekommer?

– Jag tror vi lärt oss mycket från åren i Indien. Vi har ett nytt system på plats som kontrollerar att regler följs. I Kina har vi varit i längre tid, vi har partnerskap på den kommersiella sidan som sträcker sig 20-25 år tillbaka i tiden. Det borgar för andra förutsättningar. Vi gör kontroller konstant och hittar vi något stort eller smått så kommer vi agera på det.

