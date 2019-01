Superblodmånen – då ser du magiska himlafenomenet bäst i natt

Natten till måndag inträffar himlafenomenet Superblodmåne, och om du inte vill vänta i sex år för att uppleva det i Sverige är det bara att ställa klockan på runt 06.

Då är nämligen företeelsen som starkast.

Supermåne innebär att månen är i sin närmaste position i förhållande till jorden och upplevs därför som större än normalt.

För att få uppleva en Superblodmåne krävs att en månförmörkelse inträffar – när solen, jorden och månen är placerade på rad, med jordklotet i mitten.

Då skuggas månen.

Om jorden inte hade någon atmosfär hade månen blivit helt skuggad och därmed svart – men nu sipprar den röda delen av ljuset igenom och skapar fenomenet som kallas blodmåne – enligt Illustrerad Vetenskap.

Superblodmånen kan ses från klockan 03.36 på morgonen den 21 januari till klockan 08.48, med maximal effekt klockan 06.12, svensk tid.

Månen kommer att vara helt skuggad mellan 05.41 fram till 06.44 – men det kräver klart väder för att kunna beskådas från jordens yta.

Enligt vädertjänsten SMHI drar moln in under natten till måndag och det mulnar på under måndagsmorgonen runt 05-tiden.

Södra Dalarna ser ut att ha större chans att uppleva fenomenet än mellersta och norra Dalarna.

Nästa möjlighet att se en Superblodmåne är i september 2025 och därefter får man vänta ända till nyårsafton 2028.