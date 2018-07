Jesper, 21, avslutade sitt liv – nu kritiserar föräldrarna hockeyklubben som inte delar bilden

Hockeysverige sörjer Jesper Nordin, 21.

Nu riktar föräldrarna Anette och Jan kritik mot sonens senaste klubb, Surahammars IF, och vittnar om att man larmat om att han utsatts för mobbning under förra säsongen.

– Hockeyn har alltid varit hans frizon och när inte det längre funkade, då blev det för mycket helt enkelt. Man kan inte bära allt, säger Anette Nordin.

– Den bild som vi har fått ta del av, jag vill inte säga att den är helt fel, men jag kan bara säga att det inte är den bilden som vi har av hur det sett ut under säsongen, säger Surahammars vice ordförande Mattias Forsberg.