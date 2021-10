Väntad seger för SBBK i Stockholm – vann med 18 poäng

Fryshuset hade som väntat inget att sätta emot SBBK även om det inte blev några katastrofsiffror för Stockholmslaget.

– Det var en okej, solid match. Vi håller de på 22 poäng i första halvlek, vilket jag tycker om, säger SBBK-coachen Ludde Degernäs och fortsätter:

– Fryshuset är ett lag som har kommit ihop väldigt sent så de är inte riktigt klara som ett lag än, med all respekt för dem. De fightades därute men jag är väldigt glad över vinsten i dag, mest glad över försvarsspelet och att vi vann returtagningen med plus sex returer.

Till skillnad från damlaget så har herrlaget fått en bra start och är 2–0 i början av säsongen.

– Vi har bara spelat två matcher så det är viktigt att vi fortsätter hålla standarden och utvecklas. Vi har ett bredare lag den här säsongen. Vi kanske inte har de där jättetopparna på alla positioner. Det är viktigt att vi offensivt delar på poängen. Men det är en spännande grupp som är kul att jobba med, säger Degernäs.

SBBK har en ny match redan på tisdag i Täljehallen.

– Mot ett bra Nässjö som vi hade svårt mot förra säsongen. Det blir ett bra test för oss för att se hur vi ligger till.

Matchfakta:

Fryshuset–SBBK 51–79 (16–26, 6–18, 14–24, 15–11)

Bästa poänggörare, SBBK: Anton Gaddefors 26, Nicholas Griffin 12, Dino Pita 9.

Returer: 40–46

Assists: 9–22.

Turnovers: 11–9.

Publik: 250.