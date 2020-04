Väntad ökning av coronapatinter på sjukhuset – stor oro inför påsken

På måndagen vårdades 60 personer för corona på Södertälje sjukhus. Fortfarande vårdas tre personer på intensivvårdsavdelningen – men sjukhuset säger sig inte vara drabbat av något ytterligare dödsfall än de fyra tidigare avlidna med covid-19.

24 patienter vårdas på avdelningen för äldre med covid-19, 33 patienter får hjälp på vårdavdelningarna och ytterligare 10 personer som vårdas på Södertälje sjukhus, väntar på provsvar.

– Det är just nu under kontroll, ungefär som förväntat, sedan får vi se vad påskhelgen kommer innebära, det finns varningar för att den kan innebära ett högre tryck. Vi hoppas att alla följer Folkhälsomyndighetens råd, att hålla god handhygien, inte reser, inte träffar äldre eller den som tillhör en riskgrupp. Vi är i det här tillsammans och tar ett gemensamt ansvar, för att det inte ska bli för stora påfrestningar på vården, säger Rodolfo Alvarez, som under coronakrisen arbetar som kommunikatör på Södertälje sjukhus.