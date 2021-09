Uniteds onödiga poängtapp: ”Missade kopiöst mycket”

Den 21-årige mittfältaren Mark Gorgos gjorde i lördagens division 2-match mot Mjölby sin tredje insats och den andra starten i rad för United IK Nordic.

Hemmalaget tyckte på hemma på Södertälje fotbollsarena men fick nöja sig med 2–2.

– Vi dominerade från första till sista minuten, men tyvärr gick inte våra chanser in. Vi gick ner oss lite i andra halvlek och hade lite otur på deras mål, men generellt gjorde vi en bra match. Vi visste att de här motståndarna skulle göra det svårt för oss och det är jobbigt nu att inte ha gått vidare med tre poäng, tyckte Mark Gorgos, som byttes ut efter 80 minuters spel.

Han har förvisso hållit i gång, men inte med något lag under 2021 innan han anslöt till United i augusti.

– Jag har fokuserat på skadeförebyggande träning, då jag tyvärr haft problem med skador tidigare. Nu är jag ”där”, men inte där jag vill vara ännu, även om det blir bättre för varje match.

Gorgos moderklubb är Brommapojkarna och han spelade därefter i AIK:s U17-lag innan han åkte iväg på äventyr.

– Jag hade turen att få åka utomlands och har varit i Fiorentina i två år. Det har varit lärorikt och jag åkte hem på grund av coronan. Förra säsongen spelade jag för AFC Eskilstuna och det var en speciell period, då jag aldrig spelat för ett lag som kämpat för att hänga kvar i en serie, men det var lärorikt det också.

Nu spelar du i ett topplag igen, hur är det i United?

– Ja, jag behövde komma i gång och United har välkomnat mig med all kärlek. Det är riktigt kul faktiskt, en riktigt bra miljö med bra spelare och bra tränare. Även om det inte räckte till seger i dag är jag ändå stolt över lagets insats.

Du är fortfarande ung och har beskrivit dina senaste år som lärorika på olika sätt, hur lärorikt är det nu?

– Man lär sig nya saker hela tiden. I det här laget är det många spelare som spelat i allsvenskan, en del har gjort 100 allsvenska matcher och har varit professionella i större delen av sina karriärer. Det är som att ha olika mentorer omkring sig, det är riktigt roligt.

Men att spela i division 2, du siktar högre än så med tanke på din bakgrund?

– Jag får se, faktiskt. Jag tänker på var jag är i dag och tar en dag i taget.

Hans tränare, Amin Faily, berömde Gorgos.

– Han har gjort det bra, kommit in bra i gruppen. En skön kille och fantastiskt bra spelare. En bollvinnare, tvåvägsspelare, aggressiv och smäller på bra. Nu kan vi variera ännu mer, i dag hade Ammar Ahmed känningar, annars hade han startat, sa Faily efter matchen.

Det är tuff konkurrens centralt i ditt lag?

– Ja, sjuk konkurrens. Det är kniven på strupen hela tiden för att visa vem som ska starta, träningar avgör.

Han var annars inte särskilt nöjd med matchen och att bara få 2–2 mot Mjölby.

– Vi är så mycket bättre och känner att vi förlorat två poäng. Vi missade kopiöst mycket chanser, samtidigt som de gör mål på slumplägen och börjar tro på det. Vi visste vad vi skulle möta för lag så vi är inte chockade så, men måste döda matchen.

Domare Elias Khori var annars den som stod mest i fokus och det var ganska upprört i spelarkorridoren efter matchen.

– En horribel insats. Han går och pratar med deras tränare om att de ska grilla ihop efter matchen. Då kan han inte vara objektiv, om du har en relation så ska du inte döma matchen. Sedan skyddar inte det att vi tappade poäng, suckade Faily.

United IK Nordic–Mjölby AI FF 2–2 (1–0)

Mål: 1–0 (21) Gabriel Somi, 1–1 (58) Jacob Samuelsson 2–1 (60) Shergo Shehab, 2–2 (66) självmål.

Varningar, United: Mattias Genc, Johannes Ercan, Mark Gorgos.

Unitedlaget: Dejan Garaca – Martin Lorentzson (Andy Antar in 85), Strahinja Golic, Johannes Ercan – Sebastian Rajalakso, Mark Gorgos (Ammar Ahmed in 80), Mattias Genc, Anders Bååth, Gabriel Somi – Shergo Shehab, Charbel Ceylan (Antonios Bahdke in 80).