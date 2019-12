Tv-maraton ger julälskaren Boel Godner inre frid: ”Min favorit är 'The Crown'”

Boel Godner tar emot i ett hem som är adventspyntat i vartenda hörn ett par veckor innan jul. Annat var det för ganska exakt 20 år sedan när hon och maken Lars flyttade in i den rymliga 50-talsvillan i Hagaberg.

– Det var nog min värsta jul. Vi hade flyttat hit nio dagar tidigare, den 15 december 1999. Det var 15 minusgrader, jättemycket snö och damen som hade bott här innan hade inte lämnat så mycket olja kvar till oss. Den tog slut snabbt men gudskelov hade vi öppna spisar som vi kunde elda i. Men överallt var det bökigt med flyttlådor och dessutom var det den enda julen då mina två äldsta döttrar firade med sin pappa på julafton, minns hon.

För en som har upplevt julaftnar med såväl vinterkräksjuka, ensamhet och uppslitande bråk låter inte julminnet så illa ändå men för någon som är en i grunden så stor julälskare som Boel Godner så var förstås den 24 december 1999 ingen höjdare. För helst ska ett godnersk julfirande följa ett mönster som inleds redan några dagar innan julafton.

– Barnen brukar sova här en natt eller flera innan och vi hjälps åt att göra julgodis och pepparkakshus. De får någon julklapp på morgonen på julafton, sedan är det julgröt och skinksmörgås, pyssel i köket med hög julmusik, lunch klockan 13, sedan Kalle Anka, julklappsöppning och så slappar alla framför Karl-Bertil och ”Svensson, Svensson”.

Fast helt avslappnad är hon så klart aldrig, det ligger i yrkets natur att hela tiden vara i beredskap och telefonen är aldrig avstängd. Bara att komma ner i varv när en längre ledighet infinner sig är en utmaning.

– Ska jag vara helt ärlig är det jättesvårt. De flesta i min roll håller en väldigt hög stressnivå, det tar ett par dagar att komma ner i varv. Det följer alltid samma rutin: först blir jag väldigt rastlös och måste göra något hela tiden, jag klättrar på väggarna, städar och fixar. Efter ett par dagar känns det lite roligare – och då blir jag alltid förkyld, varje jul och varje sommarsemester.

Tre saker underlättar något för att nå inre frid: motion, att klappa hunden och tv.

– Ja, det är mitt bästa tips: titta på flera avsnitt i rad av en tv-serie! Min favorit är ”The Crown”, jag är överlycklig nu när nya avsnitt är på väg. Serien innehåller så många av mina intressen: brittisk 1900-tals historia, kungligheter, Churchill, kändisar och skvaller.

Stundar gör inte bara julen, även ett decennieskifte ligger framför oss och Boel Godner har varit i händelsernas centrum sedan mitten av 2011. Det ligger en tidning uppslagen i vardagsrumssoffan mellan henne och LT:s reporter, sparad av hennes nu framlidna svärmor. Det är ett porträtt skrivet av samma reporter i mitten av juni det året när Boel Godner var alldeles nyvald till posten som kommunstyrelsens ordförande efter Anders Lago. På bilden står hon uppe på stadshusets tak, ledigt klädd i randig tröja, fjärran från de dräkter vi är vana vid att se henne i nu.

– Varför kunde jag inte köpt mig en kavaj inför det där i alla fall? Och vilken hopplös frisyr, men det har jag ju fortfarande, det går bara inte att få ordning på den. Det är bara jag och en annan kommunstyrelseordförande, Lasse Stjernkvist i Norrköping, som har fått med sin frisyr i en lokalrevy!

– ... men om man bortser från utseendet så var det där en Boel som var väldigt motiverad och hade många tankar om hur man skulle kunna utveckla Södertälje. Men samtidigt var jag lite rädd också, det var ett dåligt läge för Södertälje 2011 – problemen var så stora. Dålig ekonomi, Sveriges nästa lägsta skolresultat, högst arbetslöshet i landet, högst kostnad för arbetslöshet och för försörjningsstöd och så höll Tore 2 (en massiv insats mot den organiserade brottsligheten i Södertälje, reds. anm) på. Samtidigt fanns det lite ljus där, vi såg att det fanns en möjlighet att förändra. Tore 2 är verkligen en avgörande händelse i Södertäljes historia.

2019 är läget annorlunda. Boel Godner ser en stad vars invånare ”sträcker på ryggarna”.

– Det är en helt annan stad nu. Skolresultaten är bättre och i kommunen är det ordning och reda, det är en organisation som funkar även om den alltid kan blir bättre. Mycket är fortfarande svårt i Södertälje, en del kommuner har det lätt medan andra har det svårare. Jag anser att Södertäljes största bekymmer just nu är att det är oordning på bostadsmarknaden. Det är fortfarande så ymnigt förekommande att människor blir utnyttjade på en kriminell marknad för att någon vill tjäna pengar på deras utsatta position. Här behöver vi hjälp av staten, ebolagen (som innebär att flyktingar har rätt att bosätta sig var de vill i Sverige, reds. anm.) måste avskaffas.

Om du fick ge 2011-årsversionen av Boel Godner tre råd, vilka skulle de vara?

– Det första är ”spring inte på alla bollar”. Alla vill prata och träffas och dra in en på olika ställen och jag försökte tacka ja till allt sådant första året. Men det gäller att prioritera, säga nej och fokusera på det som är viktigt i stället.

– Jag hade också sagt ”använd dina medarbetare” för i början försökte jag tänka ut allt själv tillsammans med Elof (Hansjons (S), kommunalråd, reds. anm.). Men efter ett tag insåg jag att det är bättre att jobba ihop som ett större gäng med David Strömberg och Viktoria Hjulström som blev politiska sekreterare.

– Tredje grejen: ”Tänk bara Södertälje”. Jag ska inte hålla på med allt det andra, i början hade jag synpunkter på allt möjligt och det har jag fortfarande, men i dag är jag mer sparsam med att yttra dem.

Har du någon avslutande julhälsning till Södertäljeborna?

– Först och främst vill jag skänka en tanke till alla de som jobbar på julen, håller i gång verksamheterna och ser till att de funkar: till exempel hemtjänsten och sjukvården, det tycker jag är väldigt fint. När jag går ut och hämtar tidningen på julaftonsmorgon står folk på och väntar på busshållplatsen, dem tänker jag på, det vill jag att de ska veta.

– Det andra är att Södertälje är en fantastisk vinter- och julstad. Om du har tid så åk runt och titta i bostadsområdena där pyntas det så mycket och så pass tidigt dessutom, det är underbart med mycket ljus och stora pynt.

– I Södertälje tänker vi också mycket på hur folk i andra länder har det, speciellt i juletid när vi själva har det bra och fint här, då kommer världen lite närmare. Alla har inte en bra jul, men då är det fint att veta om att det finns mycket bra välgörenhetsarbete i stan.

– Jag tycker också att man ska se framåt – 2020 blir ett kul år! Något av ett mellanår där vi ska upprätthålla stabiliteten i kommunen och fortsätta se till att allt funkar fint och tydligt i organisationen. Men det som är roligt är att vi under vårkanten kommer att bli 100 000 invånare och det tycker jag är värt att fira! Det kommer att uppmärksammas på något sätt men jag det är inte klart hur än. Det har gått snabbare än beräknat, vi trodde att det skulle ske först 2021.

– Slutligen tycker jag att man kan glädja sig åt att det går bättre och bättre för Södertälje på så många sätt. Vi har till exempel fantastiska exportindustrier som bidrar till Sveriges tillväxt. Jag tycker gott man kan sträcka på sig och hålla huvudet högt som Södertäljebo, vi är duktiga här!

Boel Godner

Ålder: 53 år.

Familj: Maken Lars, en gemensam dotter och två vuxna döttrar från ett tidigare äktenskap. Golden retrievern Champagne.

Bor: Hagaberg

Gör: Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Södertälje sedan 2011.

Aktuell: Stor julälskare.

Om du måste välja

Kalle Anka eller Karl-Bertil Jonsson?

– Båda två, utan tvekan – det är det bästa med julafton! Det är otroligt viktigt för mig, jag ser det varje år. Och ”Svensson, Svensson” också. Jag missar aldrig något av dessa program.

Skinka eller kalkon?

– Skinka.

Julmust eller glögg?

– Julmust.

Hårda eller mjuka klappar?

– Hårda, vi ger ofta böcker.

”Stilla natt” eller ”Vår julskinka har rymt”?

– ”Stilla natt”. Fast båda finns med på min julspellista.

Midnattsmässa eller julotta?

– Julotta, det är det enda jag har varit på. När jag var ung så sjöng jag nästan alltid på julottan i kyrkan i Rockneby där jag växte upp.

Riktig julgran eller plastgran?

– Riktig! Kalle-Anka-gran! Helst en kungsgran med massa kulor i olika färger.

Du säger att du är julälskare, men har du...

... minst tre elektriska ljusstakar?

– Ja, och många fler än så.

... kokat knäck?

– O ja.

... något gjort av halm hemma?

– Julbocken kommer upp som vanligt upp i samband med att vi klär granen.

... ett pepparkakshus?

– Jag och barnen bakar tillsammans varje år ett par dagar innan jul. Jag har aldrig köpt en färdig byggsats utan gör från grunden.

... en prydnadskyrka?

– Ja.

... ett luciatåg avbildat i någon form?

– Nej. Eller vänta, jo, jag har i alla fall en nisse här med ett tärnljus i handen.

... julmust i kylen?

– Ja.

... krans på dörren?

– Ja, i år fick jag en ny av dottern.

... adventskalender?

– Ja. SVT:s och SR:s och min man har en chokladkalender.

... änglaspel?

– Ja.

Prydnadstomte?

– Ja, flera.

Fem favoriter från Boel Godners julspellista

”O helga natt” med Jussi Björling.

”Fairytale of New York” med The Pogues

”Stilla natt” med ”vemsomhelst nästan”

”Oh Holy Night” med Birgit Nilsson.

”Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow” med Dean Martin