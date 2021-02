TV: Distansundervisning och munskydd på arbetsplatsen – nya restriktioner i Stockholms län

Antalet positiva fall av covid-19 fortsätter att öka i Region Stockholm. Nu införs nya åtgärder för att stoppa spridningen.

– Vi uppmanar huvudmännen i länet att gå över till heltidsdistans eller fjärrundervisning för högstadier och gymnasier under hela vecka 10, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Antalet bekräftade fall ökade med 27 procent under vecka 6 och 7. Vaccinleveranserna har även minskat. I februari får vi 80 procent mindre vaccin än vad prognosen visade i december. Även i mars minskar prognosen med fem procent. Samtidigt ökar nu oron inför sportlovet.

– Res bara om alla i sällskapet är symtomfria. Om någon får symtom på resmålet måste alla vara hemma. Ligger en hemma sjuk så kan de andra inte stå i liftköer, säger Maria Rotzén Östlund

Region Stockholm vill att munskydd används i kollektivtrafiken under dygnets alla timmar. Men även i inomhusmiljöer som på som på jobbet, hos frisören eller i affären. Men det gäller inte i skolmiljö.

– Vi rekommenderar att man använder munskydd på jobbet om man inte kan hålla avstånd, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Minskningen av antalet sjukhusvårdade har slutat minska under de senaste veckorna. Istället har det börjat öka under de senaste dagarna, berättar Maria Rotzén Östlund under pressträffen.

Har man rest utomlands ska man vara hemma sju dagar efter hemkomst. För övrigt ska man fortsätta hålla två meters avstånd till andra, undvika sociala kontakter och stanna hemma vid minsta symtom.

Se Region Stockholms presskonferens i spelaren nedan: