Trots serieledning – ny tränare i United: ”Behövdes en ny röst”

Zvezdan Milosevic har tränat många klubbar, bland annat Syrianska FC i omgångar.

Nu är han tillbaka i Södertälje, men nu i toppkonkurrenten i division 2 södra Svealand, United IK Nordic.

–Jag kom hem för 10–15 dagar sedan. Senast har jag varit sportchef i ett lag i Montenegro och när det efter det inte dök upp något intressant uppdrag valde jag att komma hem. Då kom jag i kontakt med United där jag känner spelare och ledare sedan tidigare samarbeten och nu kom vi gemensamt överens om att samarbeta, berättar Milosevic.

Hur kommer samarbetet se ut?

– Vi tar de här två månaderna så får vi se var vi landar seriemässigt. Förhoppningsvis i division 1.

5–2-segern var aldrig i fara. 3–0 precis efter paus, men ändå fanns saker att förbättra.

– Målen vi släppte in... så onödigt att tappa fokus. För mig är det en svaghet att slappna av så när du leder. Lag som är i toppen eller har ambitioner att gå upp ska inte släppa in så många mål. Nu var det ingen fara i dag, men det har hänt flera gånger att vi tappat poäng. Det tycks vara någon slags sjukdom att släppa in så billiga mål.

Runtomkring i toppen förlorade Syrianska sensationellt borta mot Tyresö och Nyköping hemma mot Huddinge.

– Vinner vi bara våra matcher behöver vi inte bry oss om andra resultat, även om det så klart underlättar, konstaterade Milosevic.

Den tidigare huvudtränaren Amin Faily är kvar fast i ett delat ledarskap numera.

– Jag har inga problem med att ta ett steg tillbaka heller. Nu kan jag sitta och analysera mer. Jag tror det behövdes en ny röst också, och du ser, vi vann ju i dag, sa Faily själv med ett skratt.

United–Värmbol 5–2 (2–0)

Unitedmål: 1–0 (4) Gabriel Somi, 2–0 (41) Antonio Coric, 3–0 (49) Shergo Shehab, 4–1 (74) George Makdesie, 5–1 (79) Makdesie.