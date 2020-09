Trendbrottet: Södertäljeborna körde mindre bil förra året – så stor var minskningen

Länsstyrelsernas samarbetsorgan Rus och myndigheten Trafikanalys tar årligen fram statistik över svenskarnas körsträckor, bland annat uppdelat på kommunnivå.

Under förra året minskade svenskens snittkörning med nitton mil, även den totala körsträckan minskade och landade på drygt 6,7 miljarder mil.

Per person innebär det 651 mil, vilket är en minskning med 19 mil jämfört med året innan. Det är också första gången den siffran minskar sedan 1999.

– Det som har drivit utvecklingen av körsträckor är att det blir fler och fler bilar, men 2019 var den ökningen inte lika stor som tidigare, säger Anette Myh, statistiker på Trafikanalys, till Nyhetsbyrån Siren.

På kommunnivå varierade körsträckan förra året stort: Från 372 mil per invånare i Sundbyberg till 1 168 mil per invånare i Hedemora, enligt siffrorna från RUS.

För Södertälje var siffran 764 mil per person, vilket var en minskning på 26 mil. Södertäljeborna var de som körde näst mest bil per person i länet förra året. Mest körde solnaborna, med en snittsiffra på 792 mil per person. Minst körde alltså sundbybergsborna som också kör kortast sträcka i landet.

Nykvarnsborna körde i snitt 699 mil per person, en minskning med sju mil jämfört med året innan.