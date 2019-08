Trafiken leds om när gågatan stängs av hela dagen – det blir mycket liv på stan

Anmäl text- och faktafel

Den stora publikmagneten under årets kulturfest i Järna är bland andra Lisa Miskovsky och Bob Hansson, men också aktiviteter som gjorde succé förra året som Loppis i parken

– I år har vi också Bondens marknad som pågår under hösten, men som startas på Kulturfesten. Här säljer lokala producenter sina varor, säger en av arrangörerna Arvid Rask och fortsätter

– Järna är ju extra välsignat med flertalet småproducenter av ypperlig kvalité. Detta är ett sätt att möta och stötta dem.

Festivalen har tidigare hållits i slutet av september och i år flyttar den till 17 augusti. Nytt för i år är också namnet. Det som tidigare kallades för Kulturnatt heter från och med nu ”Kulturfest”.

– ”Kulturnatt” är lite missvisande. Detta är en fest för alla och som håller på hela dagen. En kulturfest, helt enkelt.

Festivalen inleds klockan 12.00 och avslutar vid midnatt. Under dagen erbjuder flera lokala producenter sina varor, bland dem finns Under Tallarna, Sörbro gård, Brogärde Trädgård, Nibble handelsträdgård med flera. Urban Company, Järna Bibliotek, Gula Villan, Draknyckeln och Järna Fritidsgård bjuder på olika program. Skåpmat slår upp en restaurang i parken med servering, Församlingshemmet och kyrkan är också med och Café Åsgatan bjuder in till fikahäng med musik i trädgården.

– Det blir tolv timmars sprakande kulturmaraton helt enkelt. Varma Fötter drar igång danskvällen och Old Chrome Crusiers visar bilar i alla färger och former. Järna konstnärsförening ställer ut och konstnärer sätter färg på gatorna med diverse upptåg. Lekplatsen fylls av cirkus och maskerad och Teater Sláva gör en gatushow, säger Arvid.

En viktig ingrediens i en kulturfest är ändå musiken och i år kommer scenen att upptas av Lisa Miskovsky, Bob Hansson, Antonio D & O-Hund & Dj Lion, Yunamán Trio, Erik Rydvall & Kristin West, Gabi C, Pombo, Bambo Cissokho & Sabou, Joakim Gourie, Sceptic Street, Joakim Ehn, Fru Konstnär och många fler

– Men vi kan även detta år se fram emot en stor uppslutning av hela Järna. Festen bygger ju till stor del på det lokala kultur- och föreningslivet och dess initiativ, säger Arvid Rask och avslöjar att det även kommer att hållas en konsert i kyrkan.

– Det är ännu inte officiellt, men en oas i tillvaron utlovas.

Ni satsar hårt, kan festivalen i framtiden komma att utökas till flera dagar?

– På sikt kan det absolut bli så. Det beror på vad vi som bor här i Järna vill ha. Detta är ju en fest för oss i första hand, även om resten av landet självklart är välkomna de med, säger Arvid Rask och slår ett extra slag för de musikakterna på stora scenen i parken, till exempel Lisa Miskovsky och Yunamán Trio.

– Ja, men missa för guds skull inte alla roliga aktiviteter för barn under dagen och kvällen… Och juste, Bob Hanson får man ju inte missa heller. Mitt tips är att planera för en heldag i Järna helt enkelt!