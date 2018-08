Dödsolyckorna ökar: Så många har dött och skadats svårt i Stockholms län – ”Vet inte varför”

Sommaren 2018 har, trots värmerekord och soligt väder, onekligen haft sina nackdelar och bakslag. Förutom exempelvis skogsbränder och torka är antalet omkomna på de svenska vägarna ingen positiv läsning.

Under första halvåret 2018, alltså mellan januari och juni, omkom 136 personer i vägtrafiken. Det är 24 personer fler jämfört med samma period 2017 (samma period 2017 omkom 112 personer). Det visar preliminära uppgifter från Transportstyrelsen.

Medelantalet omkomna under första halvåret de föregående fyra åren 2014-2017 var 116 personer vilket innebär att antalet omkomna under januari-juni 2018 är 17 procent högre jämfört med den tidigare fyraårsperioden.

– Vi vet än så länge inte varför preliminära dödstal för året är så höga. Varje vår gör vi tillsammans med Trafikverket en årlig uppföljning där föregående års siffror analyseras, och därför har vi inga färdiga teorier om 2018 års utfall förrän till våren 2019, säger Ryo Yamazaki, statistiker på Väg- och järnvägsavdelningen hos Transportstyrelsen.

Ser man ur ett lite längre perspektiv har antalet döda ökat under de senaste 12 månaderna. Under tidsintervallen i fråga (juli 2017 - juni 2018) har 277 personer omkommit i vägtrafiken, vilket kan jämföras med de senaste föregående 12 månaderna (juli 2016 - juni 2017) då 261 personer omkom. Jämför man med ett 4 års medelvärde för motsvarande tidigare tolvmånadersperioder har antalet omkomna ökat med 5 procent. 10 av de omkomna under första halvåret 2018 var yngre än 20 år medan 43 omkomna var 65 år eller äldre.

Om, eller hur mycket, det fina vädret har påverkat är svårt att fastställa.

– Vi har ännu inte sammanställt den preliminär olycksstatistik för juli, så huruvida den extrema värmen påverkar olycksstatistiken ännu mer är något vi inte vet än. Med det sagt så är tyvärr nästan varje sommar en högriskperiod vad gäller allvarliga trafikolyckor, så oavsett om det är extremvärme eller inte så uppmuntrar vi till lugn och försiktighet i trafiken, säger Ryo Yamazaki.

Ser man till färdsätt är fortsatt bilförare de som oftast omkommer, vilket hör till vanligheterna. Att många bilpassagerare omkommer är också brukligt. Vad som statistiskt sticker ut är att antalet omkomna motorcyklister ökat markant.

Under första halvåret 2018 är det mer än dubbelt så många omkomna motorcyklister jämfört med samma period 2017, från 11 omkomna till 27 omkomna. Så många omkomna motorcyklister har vi inte haft sedan 2007.

– En möjlig förklaring till dödsfallen, speciellt när det gäller motorcyklister, är att vi har haft en förhållandevis tidig vår med bra väder. Regniga och kalla vårar ger generellt kortare säsong för motorcykelåkning, vilket skulle kunna påverka olycksstatistiken.

De man bör ha i åtanke är att motorcyklisterna på den svenska vägarna blir allt fler. Enligt Sveriges Motorcyklister, SMC, har antalet motorcyklar nästan fördubblats sedan millennieskiftet 2000 och ökningen verkar inte avta.

Granskar man statistiken regionvis har självklart många av länen ökat sin dödsstatistik för det senaste halvåret. Vissa län har påtagliga ökningar, så som Uppsala, Skåne, Västra Götaland, Jönköping, Värmland, Västernorrland och Norrbotten.