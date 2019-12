Touma, Eris och Ijeh – här är Assyriskas och Syrianskas bästa elvor under 2010-talet: ”Helt ostoppbar”

Ett nytt decennium står för dörren. Inför nyåret sammanfattar LT-sporten de senaste tio åren i sportväg i Södertälje och Nykvarn. I dag: det gångna decenniets Assyriska- och Syrianska-lag.

Assyriskas bästa elva

Målvakt: Robin Malmkvist. Var den sista, trygga utposten i laget från 2012 till 2016 och var oftast pålitlig, även om det blev ett och annat misstag ibland – men vilken målvakt i superettan gör inte det? Höll på det stora hela en hög lägstanivå och tog klubben till sitt hjärta.

Högerback: Fredrik Samuelsson. Här snackar vi klubbhjärta. Spelade nästan hela sin karriär i klubben. Sällan flashig, men sällan överspelad.

Mittback: David Durmaz. Spelade mycket på kanten i sin karriär, men får här lira i mitten, vilket han gjorde mycket också, särskilt den senare delen av karriären, som det handlar om här. En ledare på planen och förlängde karriären för klubbens skull.

Mittback: Sotirios Papagiannopoulos. "Sotte" fick sitt genombrott i klubben och spelade under fyra år innan han gav sig av ut i Europa. Har en bättre mittback spelat i klubben?

Vänsterback: Stefan Batan. Vem annars? Var oftast lite för bra för att spela i Assyriska när han spelade här, men antingen kom inte rätt erbjudande eller så blev han kvar för klubbens skull. Utstrålade elegans på planen, och antagligen den mest vänsterfotade spelaren klubben haft.

Defensiv mittfältare: Fredrik Holster. Hade gjort sig ett namn i Gif Sundsvall och kom till AFF från ett utlandsäventyr i Azerbajdzjan. Hade en frispråkighet och personlighet som passade i klubben, hade giftiga frisparkar och hade en hög nivå i sig, som han kanske kunde ha visat upp mer frekvent.

Offensiv mittfältare: Nahir Besara. En av de bästa spelare som klubben fostrat. Fick sitt genombrott i AFF under de första åren av decenniet,

Offensiv mittfältare: Christer Youssef. Var lite för bra för superettan, men lyckades inte riktigt i allsvenskan heller. Var en gigant på planen i AFF under några säsonger.

Offensiv mittfältare: Haris Laitinen. Var inte riktigt bra nog för allsvenskan och Hammarby, men den lille, snabbe och tekniske mittfältaren kunde dominera i superettan. blev kvar i klubben i tre säsonger.

Fri roll: Ceyhun Eris. Det går inte att bestämma var han ska vara – det vet han bäst själv. Hade förmodligen varit världens bästa spelare, om alla var tvungna att röka. Spelade oftast stillastående i mittcirkeln, men ingen kunde ändå ta bollen av honom. Odiskutabelt den bästa spelaren som någonsin dragit på sig Assyriskas tröja. Gjorde två sejourer i klubben, 2010 och 2012.

Anfallare: Gustavo Blanco Leschuk. Det finns många som kunde ha tagit plats här, men storheter som Andreas Haddad, Xhevdet Llumnica, Mikael Ishak, med flera får ursäkta. Ingen kan mäta sig med den argentinsk-ukrainske anfallaren som kom sommaren 2015 och blev kvar i nästan ett år i Assyriska. På den tiden var han oftast helt ostoppbar, och på totalt 26 matcher i AFF-tröjan stod han för tio mål och sex framspelningar. Skulle senare i karriären spela både i spanska Malaga och i ukrainska storklubben Shakhtar Donetsk. Är i dag 28 år och spelar i den turkiska högstaligan.

Syrianskas bästa elva

Målvakt: Dwayne Miller. Den jamaicanske målvakten har, med undantag för ett kontraktslöst 2014, spelat i Syrianska hela årtiondet. Den akrobatiske skottstopparen värvades till klubben inför storsatsningen 2010 och var ordinarie under Syrianskas fyra toppsäsonger därefter. Skadeproblem har begränsat Millers speltid under andra halvan av decenniet. Men hur många andra Södertäljemålvakter har räddat skott från Leo Messi?

Högerback: Isa Demir. När inte skador höll Demir borta från konstgräset var han den bästa högerbacken i Syrianska under 2010-talet. Stora lungor och en fin inläggsfot. Startspelare 2010, 2011 och 2013.

Mittback: Haris Skenderovic. En stenhård och karismatisk försvarare som var lagets ledarfigur i backlinjen 2012, när Suleyman Sleyman missade mer än halva säsongen. Stark huvud- och duellspelare som också var ordinarie när Syrianska gick upp i allsvenskan 2010. Debutsäsongen i allsvenskan missade han dock, då Skenderovic spelade för norska Stabaek.

Mittback: Suleyman Sleyman. En symbolspelare för Syrianska. Inte bara för att han var en egenfostrad spelare – utan också för den personlighet han återvände med 2009, efter tio år i Hammarby. Syrianskas klättring till svensk fotbolls finrum sammanfaller med värvningen av Sleyman och den elegante mittbackens sista år i karriären, även om han missade stora delar av 2011 och 2012 på grund av skador.

Vänsterback: Victor Wernersson. Ett riktigt fynd i Malmö FF inför superettan 2014. Kunde spela på båda kanterna och utvecklades till en av seriens bästa vänsterbackar, om inte den allra bästa. Såldes till danska Vejle sommaren 2017. Nu allsvensk startspelare i IFK Göteborg.

Defensiv mittfältare: Abgar Barsom. Toppvärvning inför säsongen 2010. Den tidigare svenska mästare och Europaproffset hade stor del i att Syrianska dels gick upp i allsvenskan, dels höll sig kvar. Klubbens fans kommer sent att glömma målet som Barsom gjorde i den avgörande kvalmatchen mot Ängelholm 2011.

Defensiv mittfältare: Louay Chanko. Det är svårt att välja bort en spelare ur trion Barsom/Arneng/Chanko. Alla var bärande under klubbens allsvenska säsonger. Men Chanko gjorde fem säsonger i moderklubben och kniper därför platsen i decenniets lag. En hårt arbetande mittfältare med mycket skicklighet i fötterna.

Höger mittfält: Saman Ghoddos. Kanske inte Ghoddos optimala position, det ska sägas. Men Nemanja Miljanovic använde Ghoddos i flera olika roller på mitten, och även i anfallet, under sina år i Södertälje. Årtiondets fyndvärvning. Syrianska plockade in honom via provspel – och gjorde klubbens största försäljning när han gick vidare till Östersund. Otroligt dedikerad till träning, och hade redan här ett internationellt steg och touch på bollen.

Offensivt mittfält: Dinko Felic. En klubblegendar som omväxlande spelade som central uppspelspunkt i anfallet och som släpande forward. En två meter lång anfallare med sin främsta styrka i länkspelet. Var med på hela resan från division 1 till allsvenskan och följde med ned i superettan igen. Vann interna skytteligan under alla allsvenska säsonger, 2011, 2012 och 2013.

Vänster mittfält: Sharbel Touma. Ni kan fortfarande se hur Touma vek inåt i banan och letade skottlägen för högerfoten, eller hur? Var Södertäljefotbollens klarast lysande stjärna under Syrianskas allsvenska år – och hade väldigt mycket klass i sina offensiva aktioner. Kunde avgöra matcher på egen hand. Skadeproblemen gjorde att karriären tog slut 2014.

Forward: Peter Ijeh. Värvningen av Peter Ijeh 2010 var en bomb i fotbolls-Sverige. Då var den tidigare allsvenske skyttekungen ur form, men klassen såg Özcan Melkemichel direkt. Ijeh var kanske den värvning som verkligen möjliggjorde att klubben gick upp 2010. Anfallaren öste in 17 mål i superettan och hade en del mål i sig även i allsvenskan.