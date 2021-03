Tomas Karlsson: Veckans politiska väderrapport: det stormar i ett vattenglas

Efter att Centerpartiets partiledare Annie Lööf intervjuades av tidningen Expressen i veckan har många politiska tyckare och motståndare blåst upp det där sagda till ofantliga proportioner. Naturligtvis för att det ligger i deras eget intresse.

För i sak är det inga bomber som Annie Lööf låter brisera i intervjun. Tvärtom.

Hon framför återigen att Centerpartiet tänker gå till val på egen hand, ”som ett självständigt liberalt parti som söker samarbete i den breda politiska mitten utan att ge ytterkanterna inflytande”.

Och hon utesluter att ge ytterkantspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, inflytande.

När väljarna sagt sitt efter valet är centerledaren öppen för samarbeten i den politiska mitten – med Moderaterna, Socialdemokraterna och andra som klarar fyraprocentsspärren.

Och Lööf säger till Expressen att hon också är öppen för att partiet kan ingå i en regering med M, men även med S. Styrande är politiken – var Centerpartiet känner att man får störst gehör för fortsatta liberala reformer.

Det är ingen ny position, ingen riktningsförändring. Ändå har det blåst upp till storm.

Just öppningen för att C eventuellt kan ingå i samma regering som socialdemokrater var det som fick politiska motståndare, framför allt till höger, att gå i spinn. De har allt sedan januariöverenskommelsen drivit tesen att Centerpartiet gjort en positionsförflyttning, på väg in i vänsterblocket.

Blocktänkandet får stå för dem, den är inte sann.

Centerpartiets ideologiska kompassnål är däremot stadig. Det är inte C:s fel att andra söker sig bort från den liberala mitten.

Det som hänt på den politiska spelplanen sedan valet är att Jimmie Åkessons (SD) dröm om ett högerkonservativt block har fått mer fasta konturer. Detta sedan såväl Ulf Kristersson som Moderaterna som Ebba Busch och Kristdemokraterna förflyttat sig och öppnat famnen för att budgetförhandla och regeringssamarbeta med SD. Och nu vill Nyamko Sabuni-falangen i det tynande Liberalerna att partiet också ska söka sig bort åt samma håll.

Centerpartiets ideologiska kompassnål är däremot stadig. Det är inte C:s fel att andra söker sig bort från den liberala mitten. I Expressenintervjun konstaterar Annie Lööf att ”Vi darrar inte på manschetten när det gäller samarbete med Sverigedemokraterna”. Och vidare: ”Jag har så svårt att förstå varför man ska öppna dörren och förhandla med ett tydligt antiliberalt parti.

För de flesta centerpartister känns det mer naturligt att samarbeta med borgerliga partier från den forna alliansen än med socialdemokrater.

Det är en självklarhet att Lööf drar den gränsen. SD avskyr liberaler – värderingsmässigt är partierna varandras motpoler. Att aktivt medverka till att ge SD inflytande finns inte på kartan.

En annan självklarhet som man inte ska bortse ifrån är att Centerpartiet har vana att samarbeta med andra partier. En vana som andra inte har på samma sätt – eller kanske inte ens förstår sig på.

Den här mandatperioden ingår Centerpartiet i nära 200 av 290 kommunmajoriteter och i 19 av 21 regionstyren – bland annat i S-ledda Södertälje kommun och i M-ledda Region Stockholm. Inget annat parti är i närheten av den positionen.

För de flesta centerpartister känns det mer naturligt att samarbeta med borgerliga partier från den forna alliansen än med socialdemokrater. I synen på valfrihet, företagande, skattetryck finns stor gemenskap med M, KD och L. Men de har också sett genom januariöverenskommelsen att det går att få S-regeringar att genomföra liberal centerpolitik.

Och hur kontroversiellt är det egentligen att ett parti, efter ett val där väljarna sagt sitt, söker sig till det samarbete som ger störst inflytande för den egna politiken?