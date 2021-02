Tomas Karlsson: Undantagen är verkningslösa – dags att skrota Ebo-lagen

Under drygt ett år har 32 kommuner, varav Södertälje är en, verkat under en egen stramare variant av lagen om eget boende, Ebo. Det är den lag som ger asylsökande rätt att bo var man vill under handläggningstiden. Åtstramningen infördes 1 januari förra året, men justerades något redan efter ett halvår.

Den nya regleringen innebar att asylsökande som väljer bort en plats på ett anläggningsboende i Migrationsverkets regi – och i stället väljer att lösa bostadsfrågan på egen hand – förlorar sin dagersättning (71 kronor per dag). Detta förutsatt att de väljer att bosätta sig i ett socioekonomiskt utsatt område. Flera av de listade kommunerna valde att regeln skulle gälla lika över hela kommunen, för andra (som Södertälje) gäller den i en eller flera stadsdelar.

Ebo-lagen och rätten att under asyltiden bosätta sig var man vill har lett till såväl trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och ökad segregation. För i praktiken kan inte en nyanländ välja bostad. Ofta flyttar man in till en madrass hos en släkting eller hänvisas till en svart bostadsmarknad. Kriminella aktörer tjänar pengar på asylsökande.

Regeringen hoppades mycket på detta undantag. Det skulle råda bot på den segregationsmagnet som Ebo-lagen de facto blivit. Regeringen bedömde att risken att inte få dagersättningen under asyltiden skulle verka avskräckande, inflyttningen till de utpekade bostadsområdena skulle få ett stopp.

Nu är tid att göra en första utvärdering. Nyhetsbyrån Siren har sammanställt statistik från Migrationsverket, för andra halvåret i fjol samt tiden 1 januari–20 januari i år. Den visar att 2 368 asylsökande i Sverige flyttade till ett av de listade områdena. Trots att de då miste rätten till bidrag.

För Södertäljes del handlar det om 130 personer. Av dessa har ungefär hälften inte ansökt alls om dagersättning, 44 har fått avslag för att de just flyttat till ett av de listade bostadsområdena och ytterligare 27 har fått avslag av andra skäl (som att man har jobb med egen inkomst eller uppgett en felaktig bostadsadress).

Regeländringen med Ebo-undantagen har inte haft effekt. Ebo-flyttarna har inte stoppats. Regeringen hoppades på för mycket.

Orsakerna till varför det blivit så är rimligen flera. Det spelar roll att färre flyktingar kommer till Sverige. Det har inneburit att Migrationsverkets handläggningstider för asylärenden minskar kraftigt – tiden med dagersättning blir kortare. Sedan är behovet av de kronor bidraget ger inte lika stort för alla, den nyanlände som flyttar till släkt eller vänner prioriterar det högre än den ersättning som hen då går miste om.

Migrationsverket har, enligt nyhetsbyrån Siren, observerat att ett par hundra av dem som fått avslag valt att flytta vidare till ett annat område som inte definieras som socialt utsatt – och där det går att få dagpenning. Fler är det inte.

Facit säger att de införda undantagen är verkningslösa om syftet var att motverka segregation och trångboddhet i de utpekade stadsdelarna.

Vägen framåt är inte att lappa och laga med ännu fler särlösningar. Den är att faktiskt skrota Ebo-lagen.

Tänk om. Låt Migrationsverket på ett tryggt och ordnat sätt ta hand om alla asylsökande den första tiden i Sverige.