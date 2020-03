Tomas Karlsson: Tamsons mål är rätt – men metoden med visiteringar är tveksam

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) tar till orda på debattplats. Han säger sig i artikeln måna om att kollektivtrafiken ska vara ”såväl modern och punktlig som trygg och säker”. SL-resenärerna och regionens skattebetalare nickar instämmande, de lär hålla med om att detta är Tamsons kärnuppdrag – eller ”förbannade plikt” som han själv uttrycker saken.

Lika bra är hans engagemang för samhällsutvecklingen, i just denna debatt med fokus på vapenbrott. En färsk analys från Brottsförebyggande rådet säger att ”det allra grövsta våldet, där kniv- eller skjutvapen använts, har ökat” under 2010-talet. Precis det Kristoffer Tamsons beskriver. Ofta är detta våld kopplat till gängbrottslighet, därav sätter Tamsons som mål att gängen måste avväpnas. Även här är det enkelt att ge honom medhåll.

Problemet – åtminstone ur Kristoffer Tamsons synpunkt – uppstår när människor inte rakt av köper hans förslag på hur detta ska ske. Som när LT på ledarplats ifrågasatte Kristoffer Tamsons dröm om att lätta på lagkraven för att polisen enklare ska kunna visitera SL-resenärer. Frågan är mer komplex än vad Kristoffer Tamsons vill tillstå.

Ökad rätt till kroppsvisiteringar måste ställas mot den kränkning av människors integritet som uppstår. När polisen ska ägna sig åt kroppsvisitationer av kreti och pleti utan direkta brottsmisstankar har det ett pris. Ska allas våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter sättas på undantag i SL-trafiken måste det finnas starka skäl till det. Mycket starka skäl.

Tyvärr ägnar inte Kristoffer Tamsons nämnvärd möda åt att bemöta detta – han berör inte integritetsfrågan alls. Det är synd.

Tamsons väljer dessutom att fullständigt bortse från den erfarenhet som finns från New York-polisens kampanj ”Stop and frisk” som pågått sedan 2002 – och som nämnda LT-ledartext tydligt redogjorde för. Under de första 14 åren ägnade sig New York-polisen åt ett regelrätt trålande på jakt efter fula fiskar. Allt fastnade i nätet. 100 000-tals människor stoppades årligen – vissa år över 600 000 på ett och samma år. 80–90 procent av alla som stoppades var oskyldiga, enligt statistik från Medborgarrättsrörelsen New York civil liberties union.

Ett rättssamhälle är inte samma sak som en polisstat.

Det borde vara en självklarhet att ifrågasätta detta. Står polisresurserna i paritet till utfallet? Står integritetskränkningen i proportion till resultatet? Ett rättssamhälle är inte samma sak som en polisstat.

Den insikten har nått New York-polisen. De senaste åren har ”Stop and frisk” skalats ned kraftigt. Nu stoppas blott 11 000–12 000 personer per år – effektiviteten har ökat något, men 67–76 procent har fortsatt varit oskyldiga.

Ska alla resenärer, oberoende på hur vi ser ut, kunna känna sig trygga på perronger, hållplatser eller stationer utan att bli ”slumpmässigt” plockade för visitation?

En sak har dock stått sig genom alla dessa år, det fördomsfulla godtycket. Nästan nio av tio av dem som stoppats i New York är afro- eller latinamerikaner – hud- och hårfärg verkar regelmässigt vara den starkaste grunden för misstanke. Hur blir det i Sverige? Ska alla resenärer, oberoende på hur vi ser ut, kunna känna sig trygga på perronger, hållplatser eller stationer utan att bli ”slumpmässigt” plockade för visitation?

Kristoffer Tamsons drar gärna fram Londonpolisens ”Stop and search”-kampanj när han argumenterar för att börja visitera resenärer. Hur är det då med Storbritannien?

Jo, precis som i New York slog de polisiära åtgärderna vitt och brett inledningsvis. Alltför brett. Polisen beskriver själv vad som sedan hänt: ”Over the past few years we've changed the way we use stop and search, it's now used far less and is much more effective; complaints have reduced by 60 per cent (De senaste åren har vi förändrat sättet vi använder stop and search, det används nu mer sällan och är mycket mer effektivt; klagomålen har minskat med 60 procent”.

Londonpolisens egen statistik visar att det överlägset vanligaste ”fyndet” är droger. Ser vi till vapen, vilket är huvudspåret här, genomförde Londonpolisen 18 967 visiteringar efter misstanke om vapeninnehav under 2018 och 2019 – 2 099 gav träff (11,1 procent).

Londonpolisen för också statistik utifrån ”etniskt utseende”. Under perioden mars 2019–januari 2020 genomfördes totalt 256 000 stop and search-kontroller. Knappt 38 procent av dem som stoppats betecknades som vita, resterande 62 procent var svarta, asiater eller ”övriga”. På totalen var knappt 200 000 (nästan 77 procent) av alla som stoppades oskyldiga under denna period. Och då säger alltså Londonpolisen själv att stop and search numera används mycket mer effektivt.

Sådan är verkligheten. Det bör belysas. Den är inte alls lika enkelspårig som Kristoffer Tamsons vill göra gällande.