Tomas Karlsson: Sverige måste skala upp produktion av biodrivmedel

Minns du debatten från personbilssidan för ett antal år sedan när etanolen på allvar lyftes fram som fundamentet för framtidens drivmedelsförsörjning.

Då fanns stor oro för att den importerade så kallade fuletanolen skulle bli dominerande på marknaden. Att exempelvis billigare importerad etanol från USA eller Brasilien, skulle slå undan benen för den mer klimateffektiva och hållbart tillverkade svenska varianten – där råvaran kom från svenskt jord- och skogsbruk. Debatten kretsade också kring att jordbruksmark i utvecklingsländer började användas för grödor till etanolproduktion i stället för till livsmedel – och domedagsprofeter från dåtidens trollfabriker påstod till och med att detta skulle orsaka svält.

Motsvarande debatt har också funnits kring palmolja, där restprodukten PFAD har använts som råvara vid framställningen av så kallad biodiesel, HVO. Men sedan senaste årsskiftet är inte PFAD längre tillåtet på den svenska marknaden, då den inte uppfyller de hållbarhetskriterier som ställs.

När flygindustrin – under hårt opinionstryck – allt mer målmedvetet riktar in sig på att bli miljövänligare är det först och främst bränslet som intresset riktar in sig på. Fossila drivmedel ska väck, biodrivmedel ska in.

Det är på alla sätt en utveckling att välkomna. Men också en utveckling som ställer oss inför samma problem som vi känner från bilindustrin: var ska biobränslet komma ifrån? Hur får vi en hållbar produktion?

Den norska lobbyorganisationen Regnskogsfonden, som jobbar mot avskogningen av världens regnskogar, är en av flera som reser oro för att den snabbaste lösningen till grönare flyg ligger i ökad inblandning av palmolja.

På organisationens hemsida går Nils Hermann Ranum, ansvarig för arbetet för att förhindra avskogning, rakt på sak: ”Palmolja i flygtanken kommer ödelägga regnskog. Om flygbolagen får krav på sig att använda biodrivmedel utan att det samtidigt ställs stränga krav på att biodrivmedlet ska vara rejält hållbart, finns en stor risk för att det ökar bruket av palmolja”.

Som nation tillhör Sverige den absoluta toppen i världen när det gäller användandet av biodrivmedel till transportnäringen, men lejonparten av detta importeras.

Varningen är värd att ta på allvar. Alternativ måste finnas. Hållbara alternativ.

Det är i sig obegripligt. Förutsättningarna är extremt goda för att producera mer förnybart bränsle här hemma. Sveriges gröna näringarna har råvaror – inte minst i form av flis, bark och andra restprodukter från skogsindustrin – som är mycket mer hållbara.

Men det är inte där skon klämmer, det saknas produktionskapacitet.

Ska skiftet ske krävs därför politisk vilja och beslutsamhet. Centerpartiet pekade vid sin stämma i Karlstad för halvannan vecka sedan ut riktningen.

Målsättningen är att Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa. Och partiet vill snabbt tillsätta en kommission som ska arbeta för att fullskaleanläggningar för produktion av drivmedel etableras i närtid.

Det är klokt. Och en bra ingång i kommande förhandlingar med regeringspartierna och Liberalerna. Ord måste bli handling.