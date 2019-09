Tomas Karlsson: Södertälje långt från målet om frisk luft – skarpa åtgärder krävs

När platser i Södertälje hamnar på tio-i-topp i nationella rankningar brukar det finnas anledning att sträcka på sig.

Men det finns alltid undantag, tillfällen då topplaceringen blir mer av en uppsträckning än ett lyft. Som när det handlar om ren luft.

Stiftelseägda teknikkonsultbolaget Ramboll är experter på hållbar stadsbyggnad. Och när bolaget i dagarna släppte sin luftkvalitetsrapport Problemet med partiklar fick vi återigen en påminnelse om de problem som finns i Södertälje.

Ramboll har i sin undersökning utgått från SMHI-mätningar över luftens kvalitet i svenska städers utomhusmiljö år 2018. I Södertälje finns mätstationerna vid Birkakorset och Turingegatan.

Tanken har varit att sedan jämföra med såväl miljökvalitetsmålet Frisk luft samt Agenda 2030 och flera globala miljömål.

När det gäller Frisk luft-målet är detta definierat som att ”luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. Det Ramboll fokuserat på är PM10, de luftburna partiklar som är mindre än 10 mikrometer och som har välkända negativa hälsoeffekter. Riktvärdena för PM10 ligger på 15 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde, samt 30 mikrogram per kubikmeter luft som dygnsmedelvärde.

Tittar du exempelvis på den lista över antalet dygn där riktvärdet överskridits under 2018 så ligger Visby på Gotland i topp med hela 117 – närmare en tredjedel av årets dygn. Följt av Gårda i Göteborg och Hornsgatan i Stockholm.

Därefter kommer Södertälje. På plats fyra finns Birkakorset, där riktvärdet överskridits under 77 dygn. Och på nionde plats ligger Turingegatan, med 58 dygn. Bägge Södertäljeplatserna har dessutom en medelnivå, utslaget över året, av PM10-halter som överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft – 23,1 för Birkakorset och 21,2 för Turingegatan.

Om du samtidigt tittar i den luftkvalitetsrapport som Östra Sveriges luftvårdsförbund kommit med visar det sig att Birkakorsets medelvärde för PM10-halter för 2018 klart översteg snittet för den närmast föregående femårsperioden, 2013–2017.

Rambollmätningen är extra intressant just med sitt nationella perspektiv. Den tillhör en av de mer omfattande som gjorts av luftkvaliteten, då den täcker in hela Sverige. Oftast när utomhusluften i Södertälje ska jämföras med andra städer begränsas jämförelsen till de städer som ligger närmast, plus Uppsala och Gävle. Samtidigt tål det att påpekas att många svenska kommuner inte har några mätstationer över huvud taget.

En begränsning av dubbdäcksanvändandet i centrala Södertälje bör åter upp på agendan.

Stadsluften är alltså i stort behov av förbättring. PM10 uppstår framför allt från vägslitage där inte minst bilarnas dubbdäck är den stora boven – och då framför allt på vårvintern. Följaktligen har flera svenska städer agerat och infört restriktioner mot just dubbdäcksanvändningen för att få en friskare luft. Men inte Södertälje – kommunen har levt i tron att mer frekvent gatsopning och att ha våta vägbanor ska ordna saken. Några skarpa åtgärder riktat mot huvudorsaken har inte tagits.

Mätresultaten visar att den strategin inte burit frukt. En begränsning av dubbdäcksanvändandet i centrala Södertälje bör åter upp på agendan.

Det är också värt att blicka framåt. Sverige har som mål att år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen – vilket kraftfullt kommer minska utsläpp av koldioxid och kväveoxider från bilarna, och göra luften friskare.

Men denna smärre revolution påverkar inte PM10-halten särdeles mycket. El- eller biogasbilar kan även de ha dubbade däck. Som sliter upp hälsovådliga partiklar.