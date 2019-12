Tomas Karlsson: Södertälje borde bädda för fler hotellutbildade

Att Södertälje står inför en hotellboom har knappast undgått någon.

Om ett år räknar Elite hotel med att kunna öppna i Astras gamla huvudkontor i Snäckviken. Hotellet ska ha 160 rum.

Det planerade hotellet intill väderkvarnen uppe på Torekällberget beräknas få 100 rum.

Och i det Clarion-hotell som ska stå färdigt 2023 – på den så kallade McDonald's-tomten vid Maren – är antalet gästrum cirka 200.

Det ger 460 nya hotellrum enbart i dessa tre planerade hotellbyggen. Detta i en kommun som i dag har elva hotellaktörer som tillsammans kan erbjuda 803 rum. Med de tre nybyggena ökar alltså antalet hotellrum på kort tid med 57 procent. En expansion som saknar motstycke.

Enligt statistik från Tillväxtverket och SCB, sammanställd av branschorganisationen Visita, rankades Södertälje på plats 25 över landets största hotellkommuner i fjol, med nästan 174 000 belagda hotellrum på helåret. Södertälje klättrade därmed förbi såväl Nyköping som Kiruna.

Fördelningen mellan bokningar från företag och privatpersoner i Södertälje var 59–41 – och drygt tre av tio hotellgäster kom från utlandet.

Ställer du hotellbeläggningen i relation mot hur många människor som bor i berörd kommun hamnar Södertälje lågt. Södertälje får värdet 1,8 på listan över ”belagda rum per capita” – endast Uppsala ligger lägre av de 25 största hotellkommunerna. Och även när det gäller hur väl man lyckats hyra ut rummen ligger Södertälje under riksgenomsnittet – beläggningsgraden ligger på strax under 60 procent.

Det är naturligtvis vanskligt att sia om det utifrån detta finns potential för fler hotell i Södertälje – särskilt i den omfattning som vi nu står inför.

I sammanhanget är det intressant att läsa vad Södertäljeambassadören Lars-Erik Forsgårdh, med sin mångåriga erfarenhet av branschen från familjeägda hotellet Skogshöjd, sa till LT nyligen: ”Man ska ha stor respekt för ekonomin vid en hotelletablering. De nya hotellen tar av de redan befintliga hotellgästerna. Du ska inte tro att det automatiskt skapar nya gäster”.

Och om det är så att hotellgästerna dessutom är privatpersoner som kommer hit för semester, nöjen eller rekreation ställer det krav på att samhällets besöksnäring i övrigt också kliver fram.

De tre nya stora hotellen kommer behöva rekrytera personal – personal med rätt kompetens.

Men det finns ytterligare en aspekt där Södertälje kommun kan ta ansvar. Det gäller utbildning. De tre nya stora hotellen kommer behöva rekrytera personal – personal med rätt kompetens.

Kollar du utbudet inför den stundande gymnasieantagningen finns i dag 51 olika gymnasieutbildningar i Stockholmsregionen med temat hotell. Ingen i Södertälje.

Det nationella hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som, givet den arbetsmarknad som är på väg att öppna sig lokalt, absolut bör rymmas på gymnasieskolorna även här.

För som det står i kommunens gällande turismstrategi: ”Besöksnäring stärker Södertäljes varumärke och är ytterst viktig för vår egen identitet och känsla för vår plats”. Vad vore då bättre än att utbilda lokala förmågor för att bli en del av detta varumärkesstärkande – identiteten och platskänslan har de med sig, den kommer på köpet.