Tomas Karlsson: Släpp prestigen, polisen – rädda svensk fotboll

2020 blev ett icke-år för att se fotboll på plats, på grund av corona. Men fråga vilken svensk supporter som helst och de säger – halvt på skämt, halvt på allvar – att pandemin säkert är en del av polisens villkorstrappa. Att svensk polis har som mål att tömma arenorna på åskådare, tysta sången och ta död på sporten har blivit en vedertagen ”sanning”.

Villkorstrappan är vad den kallas, den modell som ordningsmakten använder sig av sedan 2019 för att sätta hårt mot hårt mot fotbollsföreningar och åskådare. I denna villkorstrappa har polisen repressiva åtgärder som blir strängare och strängare. Den skapade stor konflikt under hela premiäråret.

Nu har polisen vässat sin metod ytterligare. Nyhetssajten Fotboll Sthlm har avslöjat ett dokument som polisen har tagit fram som stipulerar ännu hårdare tag och ännu fler repressiva åtgärder. Dokumentet har, enligt Fotboll Sthlm, undertecknats av personer från polisens rättsavdelning samt Nationella operativa avdelningen, som bär ansvaret för myndighetens idrottsstrategier sedan i höstas.

Fotbollens aktörer (klubbar, supportrar med flera) vittnar om hur de upplever att polisen är helt ointresserad av en dialog för att gemensamt finna lösningar.

Enligt dokumentet tänker sig polisen publikneddragningar på 10–25 procent för arrangerande klubbar där det förekommer ordningsstörningar. Men, som polisen skriver, ”Om problemen kvarstår kan ytterligare begränsningar av antalet åskådare göras, till dess att Polismyndigheten bedömer att anordnaren har möjlighet att ingripa ...”

Enbart denna mening vittnar om ett stort problem med villkorstrappan – det är ren envägskommunikation, all makt ligger hos polisen. Fotbollens aktörer (klubbar, supportrar med flera) vittnar om hur de upplever att polisen är helt ointresserad av en dialog för att gemensamt finna lösningar. Och polisuttalanden om att vanligt folk ändå inte går på matcherna provocerar ytterligare.

Det är framför allt en ordningsstörning som polisen har i fokus: nyttjandet av pyroteknik, som bengaler. De är förbjudna att använda inne på arenorna, men likväl smugglas de in och tänds. Polisen ser det som ett gigantiskt bekymmer. En stor del av fotbollsåskådarna gör det inte. De senare ser det som en ringa förseelse att tända en bengal, men vill givetvis att det ska ske tryggt och säkert. Tvärtom anses bengaler vara en viktig del av inramningen och vad som kan beskrivas som läktarkultur. Häri ligger också ett starkt skäl till varför polisens villkorstrappa är så illa omtyckt: de straff som polisen tar till står inte i proportion till det eventuella brottet.

Villkorstrappan är inget annat än en kollektiv bestraffning av människor som råkar vilja se på fotboll.

Ledarskribenten Joakim Broman, Liberala nyhetsbyrån, konstaterar om bengaltändandet att ”det är ett problem som är jämförbart – både i straffvärde, omfattning och vad gäller fara för andra – med att vissa tar olagliga droger på musikfestivaler. Ingen skulle komma på tanken att förbjuda 5 000 personer från att komma in på Way Out West för att ett tiotal personer tagit droger”.

Villkorstrappan är inget annat än en kollektiv bestraffning av människor som råkar vilja se på fotboll. Och som slår mot de arrangerande klubbarna. Ett par tända bengaler och publikkapaciteten minskar med flera tusen åskådare.

På sikt är polisens hårda och tondöva linje förödande. När villkorstrappan prövades i praktiken 2019 blev ramsorna och banderollerna riktade mot polismakten från fotbollsklackarna fler och fler. Normalt rivaliserande supportrar gjorde gemensam sak i sina protestaktioner. Det ligger i farans riktning att misstron mot poliskåren ger skadeverkningar, att det tas vidare från läktarsektionerna till samhället.

Inför det inhemska fotbollsår som nu stundar – där det fortsatt är osäkert med coronapandemins påverkan och om publik får släppas in – behöver polismyndigheten ta sitt förnuft till fånga. Släpp det auktoritära, svälj prestigen och ta en dialog med de som berörs. Fotbolls-Sverige har sträckt ut handen. Polisen bör ta emot den – i stället för att slå på den med batongen.