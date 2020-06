Tomas Karlsson: Scanias önskan att mörklägga i domstolen väcker frågor

Det har legat som ett mörker över Scania under flera år – det att EU-kommissionen hävdar att Södertäljes fordonstillverkare varit inblandat i en priskartell tillsammans med fem andra lastbilskoncerner under åren 1997–2011.

De övriga fem – Volvo/Renault, DAF, Daimler, Iveco och MAN – valde 2016 att erkänna och ingå en förlikning för sin inblandning. MAN som agerat visselblåsare slapp bötesstraff, medan de övriga fyra betalade närmare 27 miljarder kronor i böter varav Daimler fick betala det högsta beloppet.

Men Scania vägrade. Bolaget förnekar att man varit inblandat i kartellen.

EU-kommissionen valde då att fortsätta sin utredning och koncentrera sig på Scania.

Tonläget skruvades upp betydligt i september 2017 när EU-kommissionär Margrethe Vestager slog fast att Scania visst var en del av denna lastbilskartell. Enligt EU-kommissionen hade Scania medverkat i kartellbildningen för att dels samordna priser på grossistnivå för medelstora och tunga lastbilar, dels tidsbestämma införandet av utsläppsteknik för medelstora och tunga lastbilar samt att försöka vältra över kostnaderna för utsläppstekniken på sina kunder.

Bötesbeloppets storlek skruvades också upp. Kommissionen beslutade att Scania ska tvingas böta drygt 880,5 miljoner euro, motsvarande 8,4 miljarder kronor i dåtidens penningvärde (drygt 9,2 miljarder kronor i dag).

I en intervju med LT uttalade sig Dagens industris Anders Hägerstrand om den förtroendeförlust beslutet innebar för Scania. Men han sade också: ”Stämmer de här anklagelserna så är det väldigt allvarligt och ordet stämmer är ganska viktigt här”. Hägerstrand pekade på att EU-kommissionens dom inte kommer efter en domstolsprövning, utan att tjänstemän gjort utredningen och kommit med utslaget.

Återigen stod Scania på sig. Koncernen ansåg sig vara oskyldigt utpekad. ”Vi har inte träffat några överenskommelser med övriga tillverkare när det gäller prissättning och vi har inte heller försenat introduktionen av nya motorer som uppfyller EU:s lagkrav om avgasutsläpp”, sade bolagets talesperson Karin Hallstan till TT efter domen.

Den som väljer att gå en brottningsmatch med EU-kommissionen har sällan några svårigheter att vinna sympatier

Scania valde att ta strid och verkligen få en juridisk prövning. Den 11 december, 2017 lämnade Scania in sin överklagan – där man vill få EU-kommissionens beslut ogiltigförklarat alternativt att bötesbeloppets storlek sätts ned.

Under resans gång har Scania förvisso reserverat pengar för eventuella böter – men bolaget har samtidigt varit ivrigt i att förklara sin oskuld i kommunikation med media. Det har fungerat. Den som väljer att gå en brottningsmatch med EU-kommissionen har sällan några svårigheter att vinna sympatier – så har fallet också varit för Scania under den långa tid av väntan som sedan följde.

Först i torsdags, dagen före midsommar, möttes parterna i EU-domstolen i Luxemburg. En domstol som av hävd håller sina förhandlingar öppna – full insyn ska råda.

Frågan är varför? Är det inte rent mjöl i Scanias påse?

Men icke nu. Scania hade begärt, och fått ja till, att processen skulle ske bakom lyckta dörrar i domstolens stora sal.

Advokatbyrån Hausfeld, som företräder åkerier som känner sig blåsta av lastbilskartellen, tog raskt chansen att ställa Scania i tveksam dager. Med all rätt.

Under rubriken ”No Press, No Public, No Scrutiny: Scania’s Appeal in Trucks Cartel (Ingen press, ingen offentlighet, ingen granskning: Scanias överklagan i lastbilskartell)”, ifrågasätter advokatbyråns Anna Morfey dels Scanias vilja att mörklägga, dels att EU-domstolen över huvud taget gått med på att så skulle ske. Texten avslutas med det högst rimliga påpekandet: ”Det är inte så här europeisk rättvisa ska skipas”.