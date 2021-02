Tomas Karlsson: Priserna på rekordnivåer – var ska den utan tjock plånbok bygga bo?

Det finns ett mantra som i många år hörts i debatten – det måste byggas, det råder bostadsbrist. Och när det väl har sagts har sedan fokus legat på kvantitet.

Södertälje är ett tydligt exempel. Inför valet 2010 lovade det socialdemokratiska styret att Södertälje ska bygga tusen bostäder per år. Sex år senare omformulerades detta – från 1 000 per år, till 20 000 på 20 år. Samma sak, men med andra siffror.

De planerade flerfamiljshusen blir högre, områden förtätas och får fler lägenheter. Trots att byggtakten har skruvats upp har massproduktionen av bostäder ändå inte kommit upp i den av politiker önskade volymen. Södertälje har den senaste femårsperioden nått ungefär 500 färdigställda bostäder om året. Hälften av det utlovade målet.

I jakten på att bygga mer och mycket finns en punkt som hamnat i bakvattnet: bostadskonsumenternas betalningsförmåga. Att ha någonstans att bo blir allt mer en fråga om plånbokens tjocklek.

Den uppåtgående trenden är tydlig – det krävs allt högre insatser för att kunna köpa en lägenhet i Södertälje.

I januari såldes 83 bostadsrätter i Södertälje kommun, enligt Svensk Mäklarstatistik. Genomsnittspriset för dessa låg på 30 485 kronor per kvadratmeter. Det är en historiskt hög nivå, faktiskt den näst högsta som någonsin uppmätts (efter december 2018). Den uppåtgående trenden är tydlig – det krävs allt högre insatser för att kunna köpa en lägenhet i Södertälje.

Samma bild får du om du studerar villapriserna i Södertälje. De stiger stadigt. Svensk Mäklarstatistik visar att snittpriset för en villa den senaste tremånadersperioden blev 4 588 000 kronor.

I januari i år såldes 14 objekt. Då hamnade det så kallade K/T-talet (köpeskilling genom taxeringsvärde) på 1,97 – det betyder att Södertäljevillor nu säljs för nästan dubbla taxeringsvärdet, också det är historiskt.

Den som i stället hyr sin lägenhet – vilket många kommuninvånare gör, mer än hälften av bostäderna i Södertälje är hyresrätter – har, enligt Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se, en snitthyra på 100 kronor per kvadratmeter och månad. Då ingår hela beståndet. Att hyra en nybyggd lägenhet kostar betydligt mer. Ser du på de nyproducerade lägenheter som just nu finns ute så tar exempelvis Telge bostäder 13 227 kronor (nästan 190 kronor kvadratmetern) i månadshyra för en trea på 7o kvadratmeter på Stockholmsberget och i Bygg-Vestas nybyggda fastighet vid Orionkullen ligger kallhyran på 14 315 kronor (drygt 200 kronor per kvadrat) för en trea på 71 kvadratmeter.

En tydlig tendens är att hälften av de lägenheter som byggts i länet på senare år är ettor och tvåor

Länsstyrelsen konstaterar i sin senaste version av Läget i länet från i fjol att tillskottet av bostäder i länets kommuner ”inte påverkat bostadsförsörjningen nämnvärt. Bostäderna som färdigställs matchar inte behoven.”

En tydlig tendens är att hälften av de lägenheter som byggts i länet på senare år är ettor och tvåor, en utveckling rapporten uttrycker oro kring: ”Det var effekten av trångboddheten under 1900-talets början som gjorde att vi byggde större och bättre bostäder. Den kunskapen verkar ha gått förlorad eller av marknadsskäl inte gått att uppfylla”.

Med andra ord: Gruppen som har råd med nyproduktion är förhållandevis liten. För några är det en omöjlighet att efterfråga andra bostäder än de riktigt, riktigt små. Medan många ändå hamnar utanför.

Ett bostadsbyggande som inte svarar mot befolkningens behov är inget vidare. Minst sagt. Och när befolkningen växer tenderar denna klyfta att växa.

Och glöm inte, detta gäller inte bara i nyproduktion. När kommunala Telge bostäder startade sitt Bolotto i höstas, gjorde man det i ett försök att få ned sin höga vakansgrad. Telge bostäder och Telge Hovsjö står med många tomma lägenheter – bostadsbristen till trots. Och bolagen bedömer att de personer som står högt upp i deras bostadskö har svårt att matcha ställda inkomstkrav.

Summa summarum. Mantrat om att bygga mycket löser inte bostadsbristen på egen hand. Utbud måste matcha efterfrågan.