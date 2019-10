Tomas Karlsson: Näringslivet i möte med kommunen – en punktinsats som smakar mer

Det finns en hel del att säga om Södertälje kommuns arbete för att främja relationen med det lokala näringslivet. Såväl intentionerna som ambitionerna är (nuförtiden) hyggligt höga från stadshusets sida – där en av de senare innovationerna är en särskild styrgrupp just för näringslivsfrågor, under ledning av kommunalrådet Tage Gripenstam (C).

Samtidigt är det fortsatt så att kommunen får låga betyg när näringsidkarna själva får bedöma hur de upplever de attityder, den service och det bemötande som de får av Södertäljes politiker och tjänstemän. Det visade, återigen, Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet som presenterades i september. Totalbetyget placerade Södertälje på plats 208 av 290 kommuner – och på sista plats i Stockholms län.

Läs även Tomas Karlsson: Fortsatt väntan på varmare företagsklimat i Södertälje

I vilket förhållande som helst där det kärvar och gnisslar brukar det vara nyttigt att prata – för att inte säga prata ut. Och även att lyssna.

Som av en händelse skedde just detta i fredags. Svenskt näringsliv och Södertälje kommun anordnade tillsammans en halvdag av lära känna varandra bättre-karaktär – under rubriken Punktmarkering i Södertälje. Från kommunens sida deltog politiker och tjänstemän, medan lokala företagare och företrädare för skilda branschorganisationer ingick i Svenskt näringslivs laguppställning.

Det är ett initiativ att applådera.

På ett av dessa möten – framför hyllorna med parfymer och smink i Kicks butikslokaler i Kringlan – lyfte Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk handel, fram en erfarenhet inhämtad från andra kommuner: vikten av att involvera handlare tidigt i planprocessen när stadskärnor byggs om.

– Det är väldigt ofta sådana beslut tas uppifrån och ned, utan dialog. Det är lätt hänt att politiker säger att det ska vara öppna ytor på de nedersta våningarna – men utan att höra med handlarna eller restaurangerna hur de vill ha det för att de ska passa deras verksamhet. Som exempelvis var en entré ska ligga? Måste den vara i mitten?

Och Homan Gohari, kommunens samhällsbyggnadsdirektör, nickade instämmande och betonade att det går i linje med hur Södertälje numera arbetar.

– Vi har sett ett värde i tidiga dialoger, konstaterade han.

Så där fortsatte det, oavsett om samtalen kretsade kring öppettider, aktiviteter på stan, trygghet eller konjunkturläge var graden av samsyn stor.

Det finns ingen snabbkur för att minska friktionen mellan stadshuset och företagen. Och troligen krävs dessutom en hel dosett med olika medikamenter för att långsiktigt nå ett bättre företagsklimat.

Men på den vägen är just dessa typer av möten av högt värde. Det smakar mer.

Samtidigt, och detta måste påpekas. Att sno uttryck från sportens värld är inte ovanligt. Men det blir problematiskt om ordet du snor betyder något annat än vad du tror.

För flera år sedan var det vanligt att politiker nyttjade uttrycket att ”vi vill spela på vår planhalva”. I idrottens värld finns det knappast någon som skulle föredra detta framför att spela på motståndarens planhalva. Det är liksom där du kan göra mål och nå resultat.

När Svensk näringsliv ”punktmarkerar” Södertälje är även detta ett idiom hämtat från idrotten. Det innebär att man är nära varandra, ja. Men inte bara.

Punktmarkering nyttjas i flera bollsporter för att helt plocka bort och neutralisera motståndarlagets viktigaste spelare – en eller flera – där du med alla tillåtna medel (och ibland med lite tjuvnyp) ser till att den eller de helst aldrig kommer i kontakt med bollen eller åtminstone inte har möjlighet att göra något vettigt de gånger som spelaren trots allt får bollkontakt. Spelaren ska isoleras och gärna bli frustrerad.

Det är svårt att förstå – efter fredagens ömsesidiga samförståndsövningar – att företrädarna för kommun och näringsliv för det första ska se varandra som motståndare och för det andra sträva efter att motparten inte kommer till skott, når resultat eller har möjlighet att bli bättre.

Den typen av markering kan man gott sätta punkt för.