Tomas Karlsson: Konspirationsteoretiker går i spinn med Corona

Runt fikabordet eller i nyhetssändningarna – tveklöst toppar Coronaviruset när du ska lista vad det talas mest om i dag. Och från det allra första utbrottet i Kina till i dag har också kunskapen om viruset ökat. De flesta människor har tagit till sig det vetenskapen vet om viruset – om smittvägar, handhygien, riskgrupper och försiktighetsåtgärder.

Det går inte att nog att understryka vikten av detta. För runt om oss finns också foliehattarna, som inget hellre vill än att göra coronaspridningen till en del av sin agenda.

För det finns de som inte är lika mottagliga för vetenskap och fakta. Där blir corona i stället en ny bit i det konspirationsteoretiska pussel som de redan viker sitt liv åt.

När brittiska BBC studerade saken visade det sig att det i engelskspråkiga grupper på Facebook som hyser vaccinmotståndare samt de som motsätter sig 5G-teknik är rena julafton för fake news – de som vill dela länkar med den ena coronakonspirationen efter den andra gör det glatt. Bland hypoteserna som florerat i en av 5G-motståndargrupperna är att corona egentligen bara är en ”perfekt plan för att dölja 5G-relaterade sjukdomar”.

BBC-granskningen berättar också att Facebook och Youtube lägger stora resurser på att rensa bort vilseledande information i spåret av corona – och Facebook har bland annat sett till att den som söker sig till en antivaccinationsgrupp möts av ett pop up-fönster det står: ”Learn why the World Health Organization recommends vaccinations to prevent many diseases (lär dig varför Världshälsorganisationen rekommenderar vaccin för att förhindra många sjukdomar)”.

Men fenomenet finns givetvis inte enbart i engelskspråkiga länder. Att vara immun mot källkritiskt tänkande är globalt. Även i Sverige vältrar sig 5G-kritikerna i obskyra coronateorier.

I facebookgruppen ”WIFI STRÅLNING HÄLSORISKER STOPPA 5G”, ställde en medlem den till synes oskyldiga frågan: ”Är C-epidemin kopplad till 5G - och i så fall HUR?” – med en länk till en artikel där textförfattaren på fullaste allvar misstänker att ”Kina och resten av världen letar under fel sten för vad som verkligen är problemet här”. De borde i stället titta på mobilstrålning och 5G-utbyggnaden.

En som kommenterar i facebooktråden applåderar: ”har redan vid flera tillfällen påpekat att 5G är involverat i dessa dödsfall”.

I en Youtube-kanal, blir ”en före detta polis” intervjuad – han uppmanar tittarna ”att inte bara intellektuellt utvärdera information utan att även känna inom sig vad som är sant och vad som är falskt”. Läs det igen – det måste vara det bästa rådet du kan ge en konspirationsteoretiker.

Det är naturligtvis lätt att le åt detta. Konspirationsteorier är svåra att ta på allvar. Men när de får spridning, som ett virus, är det på sin plats att vara uppmärksam.

Och i kommentarsfältet tar tittarna tillfället i akt. En lyckas väva in vaccin, 5G, kontantfritt samhälle och skepsis mot myndigheter på några få rader: ”Jag tror det är flera mål med Corona-skrämseln. Folk ska skrämmas till att vilja vaccinera sig. De kan motivera att de måste avskaffa kontanter - då sedlar kan bära på viruset. Eftersom 5G installeras på allt fler platser kommer folk att bli sjuka av 5G - då kan detta skyllas på Corona-viruset. Om det klassas som en pandemi kan de göra drastiska förändring i lagar - allt för att ”förhindra” smittan.”

Vid sidan av handsprit och sedvanlig förkylningsetik kommer här ett hälsoråd till: Gå inte på allt du läser på nätet.