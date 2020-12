Tomas Karlsson: Hoppas på julefrid i en värld av storm

Samtliga dagar före dopparedagen är nu förbi. Vi har haft våra bestyr. Och Sveriges politiska ledare har jultalat.

Statsminister Stefan Löfven (S) fokuserade på ensamhet: ”När allting rullar på som det ska är det lätt att tänka att ensam är stark, att just du klarar dig själv. Men sedan händer något oväntat eller sorgligt. Då visar det sig ofta att den där ensamheten sällan är något att hålla i handen när det krisar”. Oppositionsledaren Ulf Kristersson (M) talade om att ”ge alla barn en ärlig chans”, medan Ebba Busch (KD) lyfte ”styrkan i vår samhällsgemenskap”. För att nämna några.

Det är kloka ord. Och det är möjligt att vi i en framtid kommer att minnas vad just Löfven, Kristersson och Busch sa.

Annars tenderar de flesta jultal att falla i glömska. Medan några lever kvar.

Till de senare hör definitivt förre statsministern Olof Palme (S) klarspråk julen 1972 om de amerikanska bombningarna av Hanoi under Vietnamkriget, eller Palmes retoriskt skickliga uppgörelse med människors främlingsrädsla sju år tidigare: ”Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt”.

Och så finns där jultal som hållits i en annan tid, ett annat sammanhang – men som plötsligt blivit extremt relevant för vår tid.

Som den brittiske premiärministern Winston Churchills jultal till folket, 24 december 1941. I inledningen säger han: ”This is a strange Christmas Eve. Almost the whole world is locked in deadly struggle (Det här är en konstig julafton. Nästan hela världen är låst i en dödlig kamp)”.

Visst hade det kunnat vara 2020. Då när Churchill talade rasade andra världskriget. Nu rasar coronapandemin.

Över 1,7 miljoner människor har avlidit av covid-19 i världen – hittills. 0,1 promille av dem som dött är från Södertälje och Nykvarn.

Churchill fortsatte med att säga: ”We may cast aside for this night at least the cares and dangers which beset us, and make for the children an evening of happiness in a world of storm (Åtminstone denna afton bör vi lägga åt sidan de bekymmer och risker som plågar oss för att ge barnen en glädjens kväll i en värld av storm)”.

Sjukdomen har påverkat oss olika mycket. Men alla är vi påverkade. Och vi vet att covid-19 kommer prägla våra liv under lång tid framöver.

För flera är det kanske att begära för mycket – det som Winston Churchill en gång önskade – att vi åtminstone på julafton kan försöka skingra tankarna av oro och släppa in tankar av glädje.

Värm glöggen. Tänd stearinljusen. Invänta tomten.

Låt oss försöka få en tid av julefrid.

God jul.