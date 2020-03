Tomas Karlsson: Hatet från män som inte får ligga måste tas på allvar

Den amerikanska delstaten Texas har en alldeles egen avdelning som är inriktad på allmänhetens säkerhet, Texas departement of public safety. Efter en masskjutning på en Walmart-butik i El Paso i augusti i fjol, där 22 människor mördades av en ensam gärningsman, fick man ett specialuppdrag att göra en särskild kartläggning. I januari i år offentliggjordes rapporten över de terroristhot som finns i Texas.

I topp står vit makt-rörelsen, som också kopplats till morden i El Paso: ”White Racially Motivated (WRM) is currently the most violently active domestic terrorism type (Rasmotiverade vita är för närvarande den mest aktivt våldsamma typen av inhemsk terrorism)”.

Efter de vita rasisterna följer incels – ursprungligen en förkortning för att leva i ofrivilligt celibat, men som nu betecknar ensamma arga män. Rapporten konstaterar att Incelrörelsen kan kopplas till flera terrordåd det senaste decenniet och listar en handfull av dessa. En röd tråd mellan gärningsmännen är att de anklagar kvinnor och samhället för sin situation. De beklagar sig över att ha svårigheter att etablera kärleksrelationer och talar gärna om våld mot kvinnor.

I Texas-rapporten står att gruppen Incels nu betraktas som ”ett växande inhemskt terrorismproblem” på grund av den ideologiska grund som ”Incelattacker internationellt, nationellt och i Texas” vilar på.

Det är inte endast det våld som Incels använt vid attackerna som tarvar uppmärksamhet. Dit hör också, för att citera rapporten, ”den extremt våldsamma retorik som används på nätet” – där grovt kvinnohat blandas med uppmaningar till våld. Slutsatsen blir att hotet från Incels snart matchar, eller passerar, andra typer av terrorism när det gäller ”nivån av dödlighet”.

Män som hatar kvinnor för att de inte får ligga är alltså att betrakta som terrorister. Och inte enbart i USA.

Här i Sverige har även FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, intresserat sig för detta potentiella hot. I en ny granskning av Incelkulturen, där några stora nätforum för Incels specialstuderats, drar FOI den oroväckande slutsatsen att Sverige är det inceltätaste landet i världen sett till sin befolkningsstorlek.

Dessa bittra svenska män visar öppet sitt förakt mot kvinnor på nämnda forum. FOI-granskningen beskriver hur snacket går: ”Det diskuteras även hur kvinnor har tagit över makten i Sverige och förstört landet. Det talas om att det påstått feministiska styret i landet har gjort att Sverige tillåtit för mycket invandring, vilket i sin tur lett till att män av andra etniciteter nu konkurrerar på den sexuella marknaden med de etniskt svenska männen.”

Hatet mot kvinnor går hand i hand med hatet mot invandrare. Vi känner igen det från högerhåll där högertroll föraktar feminister lika mycket som de avskyr utlänningar.

Lisa Kaati, är en av forskarna på FOI som gjort granskningen. Hon säger till TT att ”Det finns ett utbrett hat mot kvinnor, som många anser är ointelligent boskap och något män har rätt till. Många diskussioner handlar om man ska begå ett vanligt självmord eller ta med sig andra — då framför allt kvinnor — i döden”.

Det är mycket bra att FOI gjort denna granskning. Den visar att det inte handlar om några enstaka enslingar – och den kunskapen är viktig.

Dessa män, precis som konstaterades i Texas, kan utgöra ett hot mot samhället. Det måste tas på största allvar. Incels – precis som jihadister eller höger- och vänsterextrema – förhärligar våld i sin grumliga världsbild.