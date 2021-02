Tomas Karlsson: Flyttströmmen mellan Södertälje och Nykvarn är värd att notera

Att Nykvarn ligger på topp tio-listan i landet vad gäller befolkningstillväxt (1,9 procent) och att Södertälje nu har svart på vitt att 100 000-vallen för antal invånare är bruten – se där några av de tydligaste beskeden från den befolkningsstatistik som Statistiska centralbyrån presenterade i veckan.

Bägge kommunerna har en stabil befolkningstillväxt – faktiskt något som är värt att betona i ett Sverige där två av fem kommuner ser hur folkmängden minskar.

En annan utveckling som fått stor medial uppmärksamhet är flyttströmmarna inom landet. Särskilt då att de senaste årens trend har förstärkts under 2020, fler människor inom landet flyttar från än till Stockholmsregionen. Länet ökar fortfarande befolkningsmässigt tack vare ett födelseöverskott samt invandring – men 24 av 26 Stockholmskommuner har ett negativt flyttningsnetto gentemot övriga landet. Både Nykvarn och Södertälje hör dit.

Bland de orsaker som anges till utflyttningen från Storstockholm är höga bostadspriser och boendekostnader i kombination med att möjligheten till hemarbete tagit fart under coronapandemin. Behovet att ha nära till sin arbetsplats har minskat för många yrkesgrupper.

Över 40 procent av alla nyinflyttade Nykvarnsbor var sådana som flyttat över kommungränsen från Södertälje.

Skrapar du på ytan finns underströmmar i SCB-statistiken som tål att syna extra noga. Inte minst vad gäller förhållandet mellan just Nykvarn och Södertälje.

Under 2020 flyttade 334 människor från Södertälje till Nykvarn, 184 flyttade i motsatt riktning. En skillnad på 150 personer – tre fjärdedelar av totala Nykvarns befolkningstillväxt. Det innebär också att över 40 procent av alla nyinflyttade Nykvarnsbor var sådana som flyttat över kommungränsen från Södertälje.

För Södertäljes del går detta igen även vad gäller andra grannkommuner. Södertälje har ett negativt flyttningsnetto mot Trosa (på 178 personer), Salem (72) och Gnesta (72). Ytterligare en kommun i närområdet dit många Södertäljebor sökt sig jämfört med hur många som flyttat åt andra hållet är Strängnäs (skillnaden är 133 personer).

Södertäljes arbetsmarknad präglas av stor in- och utpendling. Ett rimligt antagande är att människor som valt att flytta till närliggande kommuner fortsatt kommer ha sitt jobb i Södertälje.

Jämfört med den befolkningsprognos som Södertälje kommun antog i maj förra året var antalet utflyttningar större än beräknat.

För Södertäljes del kompenseras dessa minussiffror av stor inhemsk inflyttning till Södertälje från bland andra Stockholm, Botkyrka och Huddinge. Så har det inte alltid varit, men för andra året i rad har Södertälje en större inflyttning än utflyttning inom Sverige – även om tillväxttakten inte är lika hög som i Nykvarn så är den i alla fall väl över en procent.

Men jämfört med den befolkningsprognos som Södertälje kommun antog förra året var antalet utflyttningar större än beräknat.

Flyttmönstret är naturligtvis av intresse också ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Södertälje kommuns mål om 20 000 nya bostäder fram till 2036 (sett från 2016) bygger på en stadig och hög befolkningstillväxt, inte minst vad gäller inflyttning kontra utflyttning inom landet.

När det gäller invandring är det värt att notera att Irak eller Syrien – som under många år av högt flyktingmottagande och anhöriginvandring varit helt dominerande vad gäller inflyttningen till Södertälje från andra länder – inte längre är det. Under år 2020 finns Syrien på plats åtta och Irak på plats nio. Sammanlagt flyttade 84 personer från Syrien (44) och Irak (40) hit under fjolåret.

Det vanligaste invandringslandet för Södertälje är i stället Indien, varifrån 79 personer flyttade till Södertälje, följt av Egypten (72). Även när det gäller utvandring finns Indien i toppen, 60 personer lämnade Södertälje för Indien. Endast utvandringen till Finland (73) var högre.