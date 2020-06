Tomas Karlsson: Ett historiskt hårt slag från Scania – men inget dråpslag

Till slut gick det inte längre. Scania tvingas skära ned, tusentals medarbetare riskerar att sägas upp.

I bolagets pressmeddelande beskriver Scanias vd Henrik Henriksson nuläget: ”Coronaviruskrisen tvingar oss att reducera vår aktivitetsnivå och det innebär att vi beräknar att vi globalt har 5 000 fler anställda än vi behöver”.

Enbart vid verksamheten i Södertälje handlar det om närmare 1 000 tjänstepersoner.

Det är ett enormt hårt slag. Historiskt hårt. Det är första gången detta millennium som Scaniakoncernen tvingas ta till liknande åtgärder. Och ännu längre sedan vi såg detta höga antal.

Under finanskrisen 2008–2009 sades i och för sig externa konsulter snabbt upp för att kapa kostnader. Men dåvarande vd Leif Östling tog i stället för att varsla till det då oväntade draget att låta den egna personalen gå ner på fyradagarsvecka medan bolaget övervintrade krisen och personalen behöll sina anställningar. Ett drag som sedan majoriteten av svenska industriföretag följde.

Med coronakrisen är läget ett annat. Scanias personal är redan korttidspermitterad med statligt stöd – där graden av permittering varierar beroende på vad de anställda sysslar med. Permitteringsmöjligheten har varit viktig, men inte tillräcklig.

Detta nya besked visar att Scania inte ser att det räcker. Intäkterna sinar. Marknadens efterfrågan på lastbilar och bussar kommer att vara låg under överskådlig tid. Osäkerheten när länder kan börja öppna upp igen är mycket stor. Och för Scania betyder det att kostnadskostymen måste sys in ytterligare. Konsultkontrakt avslutas först, som alltid under kris.

”Åtgärderna omfattar även delar av Scania som normalt inte påverkas av kortsiktiga förändringar i produktionsvolymen”, säger vd Henrik Henriksson i pressmeddelandet.

Man kan se det som att det är hårdprioritering av det som ger pengar i nutid – medan det som ligger i framtiden får stryka på foten.

Men bland de enheter som Scania pekar ut i pressmeddelandet där fast anställda berörs finns såväl forskning och utveckling, de som jobbar i stabsfunktioner nära företagsledningen och inom försäljning och service.

Beskedet om den stora neddragningen av personal på tjänstemannasidan betyder samtidigt att Scania värnar produktion och andra kärnverksamheter.

Tajmingen tydliggör detta. För paradoxalt nog är det nu i juni som koncernen har för avsikt att växla upp till heltid för de anställda på produktionsgolvet, samtidigt som den kraftiga nedbemanningen planeras för andra anställda.

Scaniabeskedet är hårt. Men det är inte ett dråpslag.