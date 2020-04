Tomas Karlsson: Dagsnoteringarna över döda kräver perspektiv

Till allt som är onormalt under coronapandemin hör de dagliga rapporterna om antalet avlidna i covid-19. Det är 757 döda i Spanien, 1 400 i Frankrike, 76 i Turkiet, 1 939 i USA varav 731 i New York, 159 på Stockholms äldreboenden. Och så vidare.

Varje dag nya noteringar. Från hela världen. På några platser stiger kurvan, på andra pekar den nedåt.

Det är onekligen märkligt att, som ett stående inslag i nyhetsrapporteringen, räkna samman de människor som inte längre finns med oss. Men i de tider vi nu är framstår detta som det mest naturliga. Det är ödesmättat och visar på allvaret med covid-19.

När människor dör efter att ha blivit smittade av detta nya farliga virus – och vi hela tiden blir matade med antalet – kan känslan infinna sig att domedagen närmar sig.

Då kan det vara bra att ha något att relatera till, för att påminna sig om att det inte är så att människor numera endast dör av covid-19. För så är det inte. Folk dör fortfarande av andra sjukdomar, av hjärtinfarkt, i olyckor, av våld eller självmord. I flera fall är dödsorsaken en kombination av flera åkommor – där hög ålder otvetydigt spelar roll.

Det är inte heller så att det blivit påtagligt fler som dör, i alla fall inte här i Sverige.

Ett sätt att få perspektiv är att jämföra. Statistiska centralbyrån redovisar hur många som avlidit i landet – dag för dag, år efter år.

Jämför du de tre första månaderna för de tre senaste åren (januari, februari och mars för 2018, 2019 och 2020) ser du att 23 471 personer avled under denna tidsperiod i år – nästan 2 500 färre än för två år sedan då säsongsinfluensan var extra svår, men 400 fler än i fjol.

För ungefär en procent av antalet döda under årets tre första månader var dödsorsaken covid-19 – övriga 99 procent avled av andra orsaker.

Vid månadsskiftet mars/april rapporterade Folkhälsomyndigheten att antalet dödsfall kopplade till sjukdomen dittills var 239. Det betyder att för ungefär en procent av antalet döda under årets tre första månader var dödsorsaken covid-19 – övriga 99 procent av de 23 471 döda avled av andra orsaker.

Procentsiffran för covid-19 kommer att bli högre den närmaste tiden – det tog inte många aprildagar innan marssiffran var passerad. Och sett till det totala antalet döda en vanlig dag i Sverige kanske vi närmar oss hur det såg ut när influensan härjade för två år sedan.

Låt inte just dygnsnoteringarna om antalet döda förstärka oroskänslorna.

I genomsnitt avled 258 personer varje dag i Sverige under det första kvartalet i år. Snittet var som högst i januari (262 döda per dag), som lägst i februari (253) och med mars (258) däremellan. Kom ihåg att det allra första svenska dödsfallet i covid-19 rapporterades 11 mars. Totalt dog 8 013 människor i Sverige under mars i år, 1 200 färre jämfört med samma månad 2018.

SCB flaggar för att det kan finnas en eftersläpning i statistiken för de allra sista dagarna i mars. Men med detta sagt är det ändå intressant att konstatera att kurvan för i år ligger betydligt lägre än 2018 – trots coronautbrottet.

Det är fullt naturligt att känna oro och vanmakt under dessa dagar – för dig själv och dina nära och kära. Men låt inte just dygnsnoteringarna om antalet döda förstärka oroskänslorna. Det finns faktiskt goda skäl till det.