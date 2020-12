Tomas Karlsson: Äntligen slut på ett mycket plågsamt år

Snart ringer nyårsklockorna. Och sällan har uttrycket ”ut med det gamla, in med det nya” haft större betydelse än just vid detta årsskifte.

Ett år av plågor under coronapandemin ska ut, väck, bort.

In i dess ställe kommer en strimma hopp om att det faktiskt finns ett slut, tack vare de vaccinprogram som nu rullas ut över världen. Det är inget litet hopp. Längtan till en vardag som liknar den som gällde före det att covid-19 slog till delas av många – ja, alla.

För sällan har vi lagt ett år bakom oss, som så påtagligt präglats av en enda sak. Coronaviruset har orsakat så mycket skada, så mycket sorg. Och extra illa är det att viruset slagit så hårt mot våra äldsta och sköraste.

Drygt 90 procent av de avlidna i covid-19 i Sverige var 70 år eller äldre. Bara en procent var yngre än 50 år. Siffrorna är likartade i hela världen. Och nästan alla som dött i sjukdomen hade en eller flera underliggande sjukdomar.

Stort fokus, särskilt i den svenska debatten, har legat på dödsfallen inom äldreomsorgen. Drygt 47 procent av dem som avlidit i Sverige bodde på ett äldreboende visar Socialstyrelsens statistik. Men skillnaderna är stora inom landet. Exempelvis i Södertälje – som drabbats mycket hårt av pandemin där över 160 personer avlidit i covid-19 – ligger dödsfallen som inträffat på ett äldreboende på relativt låga 30 procent.

När den nationella Coronakommissionen före jul kom med sitt mycket uppmärksammade delbetänkande var slutsatsen att strategin att skydda de äldre har misslyckats. Bland orsakerna till misslyckandet anges otillräcklig finansiering och undervärderad personal.

Samtidigt konstaterar kommissionen också att ”den stora andelen avlidna bland de sköra äldre ligger i linje med hur det ser ut i många andra länder”. Sverige ligger faktiskt exakt på snittet för 26 jämförbara länder – med 47 procent avlidna på äldreboende.

Att det ser illa ut på äldreboenden även i andra länder gör inte det svenska misslyckandet mindre, men det ger perspektiv.

Och det finns ett tänkvärt stycke i en underlagsrapport till Coronakommissionens delbetänkande. Det berör hur välutvecklade välfärdsländer organiserar omsorgen för de sköraste äldre. I sådana länder är äldreboenden ”platser där många multisjuka personer lever tätt tillsammans, umgås med varandra och får omfattande kroppsnära omsorg av ett stort antal anställda med varierande utbildning”. Och vidare: ”I många länder – inte minst i Sverige – är äldreboenden byggda och organiserade för att människorna som bor där ska leva ett så normalt liv som möjligt. Moderna äldreboenden är inte institutioner; de har inte sjukhuset utan det privata hemmet och livet i familjen som förebilder.”

Ett äldreboende är ett hem – inte en institution. Att flytta dit för ett liv på ålderns höst är inte att bli frihetsberövad.

Slutklämmen får aldrig glömmas bort. Den utgör en given ram när jakten efter svar på hur äldreomsorgen borde fungera nu är i gång. Ett äldreboende är ett hem – inte en institution. Att flytta dit för ett liv på ålderns höst är inte att bli frihetsberövad.

De äldre och dess anhöriga måste kunna lita på att personalen är frisk, har skyddsutrustning och at hygienrutiner fungerar på boendet. Drastiska åtgärder som att stänga ute besökare, vilket varit helt nödvändigt under covid-19, kan tas till. Men det är inte detsamma som att låsa in de boende och inskränka deras frihet.

Med frihet följer risker, ja. Men svaret på hur man vänder ett smittspridningsmisslyckande och ökar skyddet av de äldre är aldrig att minska deras frihet.

Låt oss ta den tanken med in i det nya året.

Och låt oss bli fria från viruset.