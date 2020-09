Tog fel puls under förlossningen – bebis fick syrebrist och föddes med hjärnskada

Under 2018 drabbades ett spädbarn av syrebrist under en förlossning på Södertälje sjukhus. Under förlossningens slutskede misstog man mammans puls för barnets. Mätaren som ska mäta barnets puls sitter på mammans mage och började mäta mammans puls i stället.

– Det är något som händer dagligen både hos oss och andra förlossningar. Det viktiga är ju att snabbt reagera samt vidta åtgärder när detta sker, säger Henrik Overödder, verksamhetschef på förlossningen på Södertälje sjukhus.

När det upptäcks justerar man vanligtvis mätarna så att man får in barnets puls.

Vad som inte händer ofta är att fostret i detta fall samtidigt fick syrebrist och följden blev att barnet fick Cerebral pares, även om förlossningen avslutades snabbt när misstaget upptäcktes.

Barnet fick återupplivas efter födseln och skickades till ett annat sjukhus med neonatalavdelning som tar hand om nyfödda barn. Men syrebristen ledde till en hjärnskada.

Efter händelsen har Södertälje sjukhus nyligen anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Direkt efter händelsen har Södertälje sjukhus ändrat rutinerna kring förlossningen. Monitorerna för pulsmätningen har fått en mer centralplats där de är lättare att läsa av.

Samtidigt har man skapat tydligare rutiner för vem som har ansvaret att kolla pulsen. Enligt Henrik Overödder har man också sett till att vidareutbilda alla undersköterskor så att de också kan hålla koll på pulsen och säga till om man inte längre mäter på barnet.