Tobias Samuelsson: Hyresregleringen är det som göder svartuthyrare

Svartuthyrare har också satt i system att överklaga beslut och vägra flytta. Inte så förvånande kanske, då svartuthyrning kan bli en lukrativ verksamhet. LT har tidigare rapporterat om hur svartuthyrare blåser barnfamiljer på stora belopp och om par som skenskiljer sig för att komma över lägenheter att använda till olovlig uthyrning.

Pontus Werlinder, som är Telge bostäders tillförordnade vd, hoppas på en ny hyresnämnd i länet. Det vore välkommet – handläggningstiderna har på tre år fördubblats, vilket JO kritiserade tidigare i år. Men kortare väg till vräkning löser knappast de grundläggande problemen: bostadsbristen och ebo-lagen.

Till 2026 har Södertälje kommun som mål att bygga 20 000 nya bostäder, dels i form av förtätad stadskärna, men byggplaner finns även i Enhörna, Järna, Hölö och Mölnbo. Nyproduktion är dock förenat med höga hyror varför det sällan är ett alternativ för de grupper som står utanför bostadsmarknaden.

Inte ens när miljonprogrammet nådde sin kulmen utraderades bostadsbristen. Nyproducerade lägenheter i miljonprogramsområden stod tomma, samtidigt som köerna till gamla lägenheter med lägre hyror bestod.

Vi riskerar att återupprepa samma misstag om vi tror att det går att bygga bort dagens bostadsproblem. Roten till bostadsbristen är den hyresreglering, som infördes tillfälligt under andra världskrigets tid av ransonering, men uthärdat under snart åtta decennier i olika former.

Hyresregleringen segregerar samhället. Vinnarna är de med starkt ekonomiskt eller socialt kapital, och förlorarna de som saknar pengar eller kontakter. Med januariavtalet utlovas dock bättring. Fri hyressättning ska införas – men bara i nyproduktion!

Kompromissen januaripartierna emellan är inget annat än hål i huvudet-politik. Problemet är de reglerade hyrorna i den övervägande delen av beståndet som inte är nyproducerad.

Finanspolitiska rådet presenterade nyligen ett förslag på fri hyressättning – oavsett husets ålder, inspirerat av hur våra nordiska grannländer framgångsrikt reformerat sina respektive bostadsmarknader. Det är vad regeringen med stödpartier borde föreslå.

I Södertäljes fall är det också oundvikligt att inte nämna ebo-lagen. Självbestämmande och valfrihet var ledorden när lagen om eget boende kom till på 90-talet, vilket möjliggjorde för nyanlända att själva välja bostadsort, utan att förlora bidrag som dagersättning.

Det som var ledorden då återupprepas fortfarande som argument, men bara den som slår dövörat till när konsekvenserna kommer på tal kan rakryggat argumentera för ebo-lagen i dag.

Ingen hänsyn tas till fördelningen mellan kommuner eller vilka lokala förutsättningar som finns för att ta emot fler nyanlända. I städer som Södertälje är resultatet att barn växer upp i trångboddhet och social utsatthet. Svartuthyrningar är en naturlig följd.

Södertälje kommun ligger i framkant när det kommer till att hantera hyresfusket, men de avgörande besluten kan bara fattas av riksdagen. En ljustglimt är att januaripartierna uppmärksammar att både hyresregleringen och ebo-lagen behöver förändras.

Den som hoppas på kraftfulla åtgärder, lär dock få vänta betydligt längre än det tar att behandla ett ärende hos hyresnämnden.