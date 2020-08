Tjuvarna fångades på film – nu läggs utredningen om inbrott på Terrassen i Nykvarn ned

I början av förra veckan drabbades restaurangen Terrassen i Nykvarn av inbrott, en boende hade hört glaskross när tjuvarna krossade rutan. Polisen ryckte ut med hundpatrull, men ingen gärningsman fanns kvar på platsen och polisens hundpatrull fick inte tag på de misstänkta.

På bara några minuter hann tjuvarna ta sig in, få med sig växelkassan och spritflaskor. Restaurangens övervakningskamera fångade tjuvarna på bild, men det räckte inte för att kunna gå vidare i utredningen, berättar Peter Lindström från polisen.

– Vi har tittat på övervakningsfilmen och har sett att det är två personer, yngre män. Men vi har inte kunnat identifiera gärningsmännen då de var helt maskerade, säger Peter Lindström, som är utredare i ärendet.

Nu har utredningen lagts ned.

– Det går alltid att återuppta utredningen om man skulle få in spår, men man har inte fått in någon annan information heller. Just nu har vi inget att nysta i, säger Peter Lindström.

