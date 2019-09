Tidigare SSK-backen klar för Björklöven: "Extra kul att komma till ett lag där jag känner så många"

Andreas Hjelm spelade under sina ungdomsår i Södertälje SK och återvände till dem till säsongen 2011/2012 efter ett par år i den norska ligan. De senaste fyra säsongerna har 31-åringen spelat i AIK, men när Björklöven nu tvingas stå utan skadade Alexander Hellström under inledningen av säsongen så står det klart att klubben har valt att plocka in Hjelm.

-Jag tycker det ska bli jättekul att få komma till Björklöven och spela. Det ska bli extra kul att få komma till ett lag där jag känner så många sen innan. Jag hoppas kunna bidra med mitt passningsspel och erfarenhet till laget så att vi kan vinna så många matcher som möjligt framöver, säger Andreas Hjelm till Björklövens hemsida.

Kontraktet sträcker sig över de kommande sju veckorna.