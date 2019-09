Tidermans nya planer: öppningsbara fönster och alkoholservering på gågatan

Anmäl text- och faktafel

När LT kryper in under Tidermans jalusi i Kringlan välkomnar Can Durmaz med kaffe och croissanter. Sedan 1994 äger han Tidermans, som just nu har tre olika kaféer i Södertälje. Kenan Durmaz är vd i företaget, och Dorian Durmaz är driftansvarig.

– Vi är självsäkra. När vi tog över kaféet bredvid tingsrätten steg omsättningen direkt, och jag har sagt till Stadsrum att vi skulle kunna ha en större eller fler lokaler här i Kringlan, säger Can Durmaz.

Än så länge har kaféet i Kringlan fått ett 12 kvadratmeter större kök, vilket kommer resultera i fler varma rätter på menyn. Hela inredningen i kaféet har bytts ut och under tisdagen öppnar man för gäster igen. Samtidigt stänger kaféverksamheten på gågatan för säsongen.

– Jag hoppas att det inte blir någon mer säsong. Det är som att starta en cirkus varje morgon, säger Kenan Durmaz och kväver en suck.

I vår hoppas Tidermans ägarfamilj kunna erbjuda uteservering intill Kringlans fasad istället. De kommer söka tillstånd för alkoholservering och öppningsbara fönster mot gågatan. Hyresvärden Stadsrum, som köpte Kringlan av Telge fastigheter i maj 2018, stöttar idén.

– Stadsrum är jättepositivt för Södertälje. De vill verkligen göra något med centrum! säger Can Durmaz.

Lena Schulte, som är Stadsrums marknadsansvarige för Kringlan, är entusiastisk inför tanken på Södertäljebor som tar en tidig kaffe eller ett sent glas vin på gågatan,

– Det skulle vara ett sånt lyft för Södertälje, det skulle kännas som ute i Europa, säger hon.

Och om Can Durmaz får igenom sin vision tror han att fler, som kanske Nancys i Telgehuset, följer efter. Det skulle ge gågatan, som idag snabbt blir öde efter klockan sex på kvällen, nytt liv.

– Det ser jag fram emot, säger Lena Schulte.

Mer läsning: ”Vi konkurrerar med kunskap och service” – därför vågar systrarna öppna butik i centrum