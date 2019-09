Test i Järna gav billigare hemtjänst – nu följer Saltskogs och Grusåsens hemtjänster efter

För ett år sedan träffade de äldre i Järna i genomsnitt 13 olika personer från hemtjänsten, under en tvåveckorsperiod. Efter att hemtjänsten började arbeta enligt modellen ”team i teamet” träffar de äldre nu istället 10 personer under en tvåveckorsperiod. Den faktiska kostnaden per hemtjänsttimme har dessutom minskat (från 968 kr till 838 kr) samtidigt som den så kallade utförandegraden ökat (från 61,9 procent av beställd tid till 75,6 procent).

– För oss är det framförallt förbättringar i arbetsvillkoren som är i fokus. Men vi behöver också visa på fler faktorer, säger Zara Kvist Lindgren.

Hon är projektledare för ”förbättrade arbetsvillkor i äldreomsorgen” tillsammans med Tobias Westergaard. Inom projektets ramar har ”team i teamet” testats i Järna hemtjänst sedan november 2018. Personalen har slutat räkna minuter, och fått en större frihet att själva lägga upp sin arbetsdag och -vecka utifrån de äldres behov och personalgruppens förutsättningar.

– Vi har kunnat öka kvalitén samtidigt som personalen nu känner sig mer delaktig, säger Zara Kvist Lindgren.

Sjukfrånvaron har dock inte minskat, utan tvärtom ökat.

– Sjukfrånvaron ökar i hela hemtjänsten. I Järna har man haft flera olika chefer inne under den här perioden, vilket gjort att man inte kunnat jobba med aktiv sjukskrivning, bland annat.

Nu ska hemtjänsten i Saltskog och Grusåsen börja jobba enligt ”team i teamet”, efter ett beslut i styrgruppen för projektet.

Alla i personalen har utbildats i salutogent arbetssätt, som innebär att fokusera på det friska, på de äldres förmågor – att låta de äldre vara delaktiga i sysslorna som hemtjänsten kommer för att utföra. En av fyra grupper i Saltskogs hemtjänst har startat enligt den nya modellen, och övriga tre är i startgroparna. Grusåsen ska börja i slutet av oktober.

Läs mer: Järnas hemtjänst har slutat räkna minuter – får själva planera sina dagar i nytt försök: ”Vi jobbar från hjärtat!”

Vad har ni lärt er av testet i Järna?

– Att det kommer se olika ut i varje arbetsgrupp. ”Team i teamet” är inget färdigt koncept, vi fortsätter jobba med modellen. Vi kommer att lära oss mycket mer! säger Zara Kvist Lindgren,

Ett fokus just nu är att synka det nya sättet att planera med hemtjänstpersonalens verktyg: telefonen.

– Vi har testat lite olika mallar för planeringen, så nu när vi kliver in i Saltskog och Grusåsen har vi en tydligare struktur.

Fakta: Höga förväntningar på projekt för äldreomsorgens personal

Södertälje kommuns äldreomsorg fungerar inte tillräckligt bra, varken för de äldre eller för personalen. Det är Södertäljes politiker eniga om.

”Så länge inte alla våra äldre är nöjda och så länge inte all personal trivs så behövs krafttag” sa Boel Godner (S) i budgetdebatten i december.

”Där vi är idag, det kan vi inte känna oss nöjda med” sa David Winerdal (KD) i samma debatt.

Projektet ”förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen” har av majoritetens företrädare pekats ut som en viktig del i att vända utvecklingen.

Projektet har tilldelats 8 miljoner kronor varje år, från 2018 till och med år 2021.

