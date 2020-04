Telge Bostäder lämnade ut äcklig lägenhet till Louisa – flottigt, skitigt och gamla jeans i garderob: ”Knarkarkvart”

Louisa hade sett fram emot att flytta in i hyreslägenheten på Täppgatan. Hon har separerat och är i stort behov av en bostad. Hon var sugen på en lägenhet i en fastighet på Täppgatan där hon bott tidigare.

– Jag anmälde intresse på den i november. Den hade inte blivit uthyrd och jag hade ringt ett par gånger för att fråga varför just den inte blir uthyrd. Då har man svarat att de har dåligt med bemanning, berättar Louisa, 47, och fortsätter:

– Jag har även ringt vd:n (Pontus Werlinder) och frågat. En kille som hade hand om just den här lägenheten berättade att de hade haft problem med att hyra ut den här lägenheten. De hade haft fyra besiktningar. Och att det hade varit problem med själva visningen. Nu i coronatider så får man inte titta på deras lägenheter utan man får gå efter planritningen och säga ja eller nej.

Louisa tackade ja till lägenheten som är en trea på 83 kvadratmeter och har en hyra på drygt 8 600 kronor. På skärtorsdagen gavs hon tillträde till den av Telge Bostäder.

– Jag är i stort behov av en lägenhet och det här var ett perfekt läge för mig, säger hon.

Det som väntade Louisa och barnen när de skulle titta på lägenheten för första gången blev en chock för dem. Lägenheten var visserligen tömd så när som på kvarglömda saker som takkronor och en rullgardin och någon tv-möbel. Men sedan upptäckte de en kavalkad av äckligheter. Ett spindelnät med en stor spindel i på en av de mycket illaluktande toaletterna, gamla jeans i en garderob. Tuggummi på golvet. Flottiga väggar och lampknappar. Otvättade fönster och allmänt skitiga golv och lister. En fullständigt ostädad och äcklig lägenhet.

– Det är så otroligt skitigt i hela lägenheten. Hela väggar, allt, det är saker kvar. Det ska ju vara tömt och städat. Det hänger en takkrona i hallen, det hänger en takkrona i vardagsrummet. Garderoberna är trasiga, det är sprickor i kakelplattor. Det ligger klädesplagg kvar i en garderob. Det ligger tuggummi på golvet. Det är så äckligt. Lägenheten skulle ju vara städad och besiktigad, säger Louisa samtidigt som hon fortsätter berätta om hur den bedrövliga uthyrningen gick till.

– När jag kom till receptionen så fanns det inga nycklar där. De letade och letade, jag stod där i 20 minuter. Till sist kom det en annan kille som jobbar på Telge Bostäder in i receptionen och lämnade in en påse med nycklar och det var nycklarna som jag skulle ha. Då hade han precis varit i lägenheten och bytt cylindrar på dörrarna, det är två ytterdörrar, föregående hyresgäst hade inte lämnat in alla nycklar.

Under påsken var det tänkt att hon skulle börja flytta in tillsammans med sina två barn.

– Vi skulle börja i går (skärtorsdagen). Vi hade velat börja packa in grejer i lägenheten nu i påsk. Jag åkte ner till Telge Bostäder och jag gick in. Vi fick kontraktet, det skrevs direkt och vi fick nycklarna direkt. Vi kom överens om att det skulle gå väldigt snabbt eftersom det är coronatider. Jag frågade återigen, vilket jag frågat i telefon också, om det är något mögel eller om det är något annat i lägenheten som man bör veta om innan jag skriver på eftersom jag inte fick se den.

Louisa fick bara veta mer om det som skulle åtgärdas av Telge Bostäder.

– Hon kunde bara se att det som finns i besiktningsprotokollet, det är det som ska åtgärdas. Saker som ska fixas inom sex månader. Ett sovrum där de ska byta ett golv. I ett annat sovrum skulle de byta en tapet. I lilla hallen skulle de byta en tapet och sedan ska köksluckor lackeras.

Så du gick med på att flytta in?

– Ja, eftersom jag är i ett jättestort behov av en lägenhet. Just det här, det ska ju fixas. Jag tänkte att byta golv och tapet, och om det är gräsliga tapeter i något annat rum, det får jag ju åtgärda med tiden. Men jag hade inte förväntat mig i närheten av det här. Det som är nu är en misär.

– Vad har försiggått i denna lägenhet? Har det varit någon i den under tiden? Det är så otroligt äckligt, det ser ut som en knarkarkvart. Det är en massa svartmögel, tror jag, efter lister. Det är så skitigt. Toaletterna är en katastrof.

Men det var alltså en kille som jobbar på Telge Bostäder som precis hade varit inne i lägenheten?

– Ja, i alla fall öppnat dörrarna.

– Hatthyllan hänger löst. Badrumsskåpet ligger på badkaret med en dassrulle på. Det är så äckligt, fortsätter Louisa.

Vad gjorde du när du såg det här?

– Jag ringde dem direkt. De hade ingen telefontid och inte felanmälan heller. Man skulle mejla in. Det har jag gjort, det gjorde jag i går kväll (skärtorsdagen). Min dotter vill absolut inte flytta in där. För hon känner att de kommer aldrig kunna göra något åt det. Åtgärdar de bara de som står i besiktningen då är det katastrof i alla fall för man vågar knappt ta på något i lägenheten. Det är totalt ofräscht, säger Louisa och fortsätter konstant att visa all skit i Telge Bostäders hyreslägenhet.

– Det hänger galgar, det är skitigt, slitet. Här ligger det ett tuggummi på golvet. Här luktar det apa. Här hänger tåtar i väggen, det får det ju inte göra. Alltså...

– Här ligger en lampa. Det är för jävligt, jag flyttar inte in här.

– Här kommer det väl in en jävla massa djur och skit, är saker som hon utbrister.

– De här jävla knapparna, det är så äckligt. Titta på det här kylskåpet, vem vill göra rent det? Det är liksom inte bara att tvätta.

– Telge Bostäder måste sanera hela bostaden. Det är jäkligt sorgligt, vi kände att nu har vi möjlighet att ta lite i taget och flytta in under påsken.

Louisa har rätt att kräva en ombesiktning inom åtta dagar.

– Men det spelar ingen roll för det ska banne mig vara jävligt städat. Och det är allt annat än städat. Jag ska inte flytta in här med mina barn förrän de har gjort renovering och städ.

– Och vad har det varit här innan? Det är inte skitkul att flytta in om det faktiskt har pågått grejer här. Jag tycker att det är kränkande. Och frågan är varför de inte har bytt lås tidigare, den har ju stått tom sedan i slutet av oktober.

Under tiden som LT besöker den äckliga lägenheten får Louisa svar från Telge Bostäder på mejl.

Där skriver en anställd på uthyrningen att de ber om ursäkt och att hon beklagar att Louisa fått tillträde till en ostädad lägenhet i dåligt skick och att Telge Bostäder ska kontakta Louisa på tisdagen efter påsk.

De skriver vidare med tanke på att Louisa inte vill betala full hyra för den vidriga lägenheten att det kan bli en ”eventuell” kompensation i efterhand men att hyran ska betalas enligt de hyresavier som hon har fått.

Bildextra: Här är ännu fler äckligheter i Telge Bostäders hyreslägenhet på Täppgatan: