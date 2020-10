Tävlingschefens besked efter sjukdomsfall i SSK: ”Matchen mot Björklöven ska spelas”

Tidigare i dag har LT-sporten berättat att en stor mängd spelare saknades på fredagens träning, och att det är osäkert hur många spelare SSK kan ställa på isen i söndagens match mot Björklöven.

Men matchen kommer trots detta inte att ställas in, detta enligt förbundets tävlingschef Olof Östblom. Enligt Svenska ishockeyförbundets protokoll för hur klubbarna ska agera vid den här typen av situationer under coronapandemin, så krävs det fem bekräftade fall, eller att stark misstanke finns om att minst fem spelare kan ha viruset.

Den misstanken finns alltså inte just nu, beträffande SSK. Ett flertal spelare i Södertälje testades mot corona under torsdagen och provsvar väntas inte komma förrän på måndag.

Och nu ligger frågan hos förbundet.

– Vi har ett bekräftat fall och flera med symptom, så man borde kanske tänka efter. Jag vet inte hur Björklöven resonerar heller, men som sagt, det är förbundets beslut, sa Södertäljes Robert Andersson.

Men förbundet väljer att inte ställa in matchen, om detta berättar Olof Östblom när LT-sporten når honom på fredagen.

– Det medicinska teamet gör en bedömning att den stora risken för smittspridning inte finns just nu. Matchen mot Björklöven ska spelas, som läget är just nu. Det här kan ändras om vi får in fler bekräftade fall eller fler som insjuknar med symtom. Vi för hela tiden en dialog med SSK och Hockeyallsvenskan.

Olof Östblom, som är tävlingschef, fattar normalt besluten att flytta eller ställa in matcher i tävlingsnämnden. Men med tanke på situationen i landet just nu och coronapandemin så kan Olof Östblom nu ta beslutet på egen hand, men i dialog med ligan, berörda lag och medicinsk personal.

– Det är en jättesvår situation där vi förlitar oss på den medicinska expertis som finns i hög grad. Lagläkare och de medicinska teamen lyssnar vi mycket på, precis som vi lyssnar på Folkhälsomyndigheten, säger Östblom.

Hur ser ni på den generella utvecklingen inom ishockeyn just nu, där allt fler ishockeylag har bekräftade fall?

– I det läge vi är i samhället nu så handlar det om att ta ett jättestort ansvar även om vi i grunden vill spela ishockeymatcher. För oss handlar det om en helhetsbedömning. När blev människor sjuka? Hur många är bekräftat smittade? Hur har de här personerna rört sig?

– Det är många parametrar som spelar in och ytterst är det den medicinska personalen som har kunskapen och som vi lyssnar på.

Hur ser ni på möjligheten att spela klart ligorna i svensk ishockey med tanke på det rådande läget?

– Just nu är det vad vi jobbar efter. Samtidigt diskuterar vi en rad olika scenarion om hur vi kan bedriva verksamheten framåt.