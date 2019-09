Syrianskaspelare avstängda för matchfixning – inspelningen från tränaren fällde spelarna: "Fanns misstanke om flera matcher"

Under säsongen 2017 ska två spelare som spelade för Syrianskas U19-lag medvetet ha underpresterat i minst en match. Riksidrottsförbundet meddelar under onsdagen att de båda spelarena stängs av från idag, den 4 september och fram till den 3 maj 2021. Spelarna är då avstängda från träning, tävling och andra uppdrag inom samtliga idrotter.

– Dom blev avstängda av oss förra sommaren och sedan gick dom igenom muträttegång i tingsrätten och hovrätten. Sen dömde fotbollsförbundet dom i mitten av april och sedan kom det till oss och nu har vi fattat beslutet, säger Bo Bengtsson, vice ordförande Riksidrottsnämnden till Sporten.

I pressmeddelandet står det att spelarna har underpresterat i minst två matcher, enligt Bengtsson kan det röra sig om många fler.

– Anmälan som vi har prövat gäller två matcher. Men den som vi konstaterade att det finns tillräcklig bevisning på är matchen mot Huddinge som spelade i september förra året. Det var anmält en annan match också och under utredningen fanns misstanke om flera matcher, men vi har koncentrerat oss på två matcher, Huddinge och Spångamatchen. Vi kom då fram till att bevisningen räcker till Huddinge men inte Spånga, säger Bengtsson och fortsätter.

– Det bygger den samlade bevisningen på vad som hände, spelen, hur slutade det och deras erkännanden som är jätteviktiga i sammanhanget. Erkännandena som det inte finns några tvivel kring är Huddingematchen, och då finns det massa annan stödbevisning. Det spelades jättemycket på att dom skulle ligga under i halvtid, det gjorde dom. Det finns vittnesmål från deras tränare dom hade på den tiden. Hur stämningen var, hur han upplevde den första halvlek och stämningen i omklädningsrummet, det vittnade han om i tingsrätten och hovrätten, det har varit en del i vår utredning.

Det var så mycket spel att spelbolagen bröt livebettingen. Deras larmsystem slog till för det kom så mycket onaturliga spel på att Syrianska.

Erkännadena som Bengtsson pratar om ska handla om inspelningar från deras dåvarande tränare.

– Deras dåvarande tränare har bandat samtal han har haft med spelarna om det här för att ta reda på vad som är sanning och vad som inte är sanning. Det är där dom erkänner till honom att dom gjorde Huddingematchen.

Har dom erkänt det från början eller är det på grund av inspelningarna det har kommit fram?

– Ja det är det ju. Det är dom som ligger till grund för hela polisutredningen. Dom förnekar i tingsrätten och hovrätten, även till oss har dom förnekat. Dom har sagt att dom är erkännandena kan man lägga något värde på för att det är samtal till tränaren som dom har beroendeställning till. Men man måste se till hela sammanhanget, vad som sägs, hur det sägs och vilken ordning. Då konstaterar vi att man inte kan döma ut den här bevisningen utan den är på sitt sätt stark. Tillsammans med den andra bevisningen om vad som skedde med spelet på matchen och allt som var runt omkring bedömer vi att det är klart sannolikt.

Hur mycket pengar rör det sig om?

– Vi vet inte hur mycket dom har tjänat på det, det har inte kommit fram. Det finns en del i förundersökningen om spel på matchen. Det var så mycket spel att spelbolagen bröt livebettingen. Deras larmsystem slog till för det kom så mycket onaturliga spel på att Syrianska skulle ligga under och förlora, det är så allting har börjat.

Reglerna gällande spel är solklara. Spelare får inte spela på deras egna matcher och inte heller matcher i deras egna serie.

– I det här beslutet pratar vi inte pengar för det är inte med i utredningen. Det enda vi har konstaterat är att det har förekommit fixande matcher och dom här två spelarna har bevistats att dom har medverkat, avslutar Bengtsson.

Spelarna stängs av enligt matchfixningsreglementet. Normala fall för denna typ av förseelse leder till en avstängning på tre år. Dock eftersom matchfixningen ska ha ägt rum under säsongen 2017 och spelarna har varit avstängde under tiden som ärendet har utretts blir avstängningen knappa två år. Även att en av spelarna var under 18-år vid händelsen har tagits i åtanke vid beslutet. Beslutet var enhälligt från de sju deltagande ledamöterna.