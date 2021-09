Syrianskas sanslösa toppmöte: ”Jag blir så förbannad”

Det var den perfekta bortamatchen. Nyköpings BIS, serieledaren, fick ha all boll hemma på Rosvalla, men Syrianska FC låg rätt och kontrade. Väl i motståndarlagets straffområde var Syrianska skoningslöst.

– Taktiskt misslyckades vi, men med den attityd vi hade blev det en ändå bra halvlek. Vi snackade innan om att kriga på och vi körde över Nyköping i första halvlek, sa Syrianskas tränare Fredrik Axelsson.

Majkel Bagir inledde målskyttet, men sedan var det Lalawele Atakora show. Han gjorde ett äkta hattrick men nöjde sig inte med det. Fyra mål i rad gjorde ställningen till otrolige 0–5 – redan före pausvilan. Tre av målen kom inom loppet av åtta minuter i slutet av halvleken.

– Det har nog hänt, men det var många år sedan. Jag vet inte vad som hände i dag, det var min dag helt enkelt. Jag är väldigt glad i dag, men det var lagets jobb som låg bakom allt, vi jobbade väldigt hårt tillsammans, sa Lalawele Atakora själv.

Så långt allt positivt. 5–0-ledning i halvtid, vad kunde gå fel? Svar: allt.

– Jag vet inte. Jag vetefan varför det blir så. Dels fick de en extremt billig frispark och sedan straffen direkt efter. Då blir det nerv och ängslighet, konstaterade Axelsson.

Atakoras förklaring?

– Efter deras mål blev vi frustrerade. Vi tänkte inte på defensiven utan ville göra nästa mål. Det satte oss i problem, vi blev trötta av det.

I fokus efter matchen? Domaren. Elva gula kort (plus två till bänkarna), de flesta för snack, där det var frågan om hur mycket snack det egentligen var i flera fall.

– Matchen blev förstörd. Känslan var att domaren ville vara med och skapa dramatik. Det gick inte att prata med honom, han sa åt även mig att hålla käften och flytta på mig, jag blir så förbannad, frustade Axelsson, som dock blev överröstad av en minst sagt vansinnig ordförande Iso Gürsac – som dessutom fick medhåll från hemmaledarna.

4–5 och kvarten kvar – hur orolig var du?

– Mycket. Det var liksom så att vad som helst verkade kunna hända, Nyköping hade momentum, men grabbarna krigade fantastiskt bra. Skit samma, vi vann och får ta med oss första halvlek, sa Axelsson.

Som efter matchen, med tanke på all övrigt dramatik, nästan hade glömt Atakoras uppvisning i första halvlek. Mest minnesvärt därifrån slalomuppvisningen bakom ett av målen.

– Visst, jag har spelat i allsvenskan, men när det är en toppmatch som den här känner jag mer kraft. När det är tufft kan jag visa vilken bra spelare jag är, avslutade Lalawele Atakora.

Nyköpings BIS–Syrianska FC 4–5 (0–5)

Mål: 0–1 (13) Majkel Bagir, 0–2 (28) Lalawele Atakora, 0–3 (41) Atakora, 0–4 (45+1) Atakora (straff), 0–5 (45+4) Atakora, 1–5 (52) Enis Ahmetovic, 2–5 (55) Pontus Nordenberg (straff), 3–5 (63) Casper Frisk, 4–5 (79) Nordenberg.

Gula kort: 5–6.

Röda kort: 2–1.

Domare: Erik Skotte.

Syrianskas lag: Peter Stahl – Chakorn Chantarumporn, Jonathan Gürsac, Mattias Ingvarsson, Sebastian Younan – Lalawele Atakora, Matteus Behnan, Afram Hanna, Irvine Kiesse (Carlos Durmaz in 90) – Aziz Essaisi (Maxwell Obeng in 90), Majkel Bagir (Markos Issa in 84).