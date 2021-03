Svenska kyrkan söker 700 organister – lanserar aktionsplan riktad mot barn: ”Man har en hel orkester i händerna och fötterna”

För Martin Olssons del var det en entusiasmerande pianolärare som fick honom att testa på orgeln när han gick på kulturskolan som barn. I dag är han organist i Södertälje församling.

– Pianoläraren var även organist och när jag gick i mellanstadiet och lärde mig att spela piano frågade han om jag inte skulle testa, och när jag gjorde det så fastnade jag. Orgeln är ett fantastiskt dynamiskt instrument som man kan spela litet och svagt på eller oerhört stort och starkt. Det brukar beskrivas som att man har en hel orkester i händerna och fötterna! Mozart skrev inte mycket för orgeln, men till och med han beskrev den som kungen av alla instrument, säger han.

Det är ont om organister i Sverige och värre ser det ut att bli. För att locka fler att välja att utbilda sig till organist och kantor planerar Svenska kyrkan nu flera insatser för att fånga upp intresset för orgeln och kyrkomusikeryrket. I svenska kyrkor finns i dag runt 3 400 orglar, ett kulturarv som förvaltas utvecklas av landets 2 000 kyrkomusiker. Men trenden är att färre och färre elever söker sig till landets kyrkomusikaliska utbildningar och de närmsta åren väntar stora pensionsavgångar.

Nya aktionsplanen ”Organister i framkant” löper under tio år och kommer att omfatta flera olika insatser och aktiviteter. Enligt den ska varje församling i landet bjuda in nioåringar till orgelupplevelser, alla kyrkomusiker ska undervisa minst en orgelelev och varje församling ska bjuda in till orgelaktiviteter för att visa på instrumentets möjligheter.

– Jag gör ju redan en del av det där i liknande projekt när det inte är corona. Då bjuder jag in skolbarn till kyrkan och så får de ta del av när jag spelar till exempel ”Djurens karneval” av Camille Saint-Saëns och den musikaliska barnsagan ”Peter och vargen” där även en skådespelare är med. Jag har också en konsert med filmtema där jag spelar musik från till exempel ”Star Wars” och ”Jurassic Park” och så gör jag ibland en tv-spelskonsert då jag spelar Super Mario-musik. Många tänker bara på bröllopsmarsch när de hör ordet orgel men det finns så oerhört mycket mer man kan göra med den.

När LT ringer upp har Martin Olsson bara precis själv hunnit läsa igenom meddelandet från Svenska kyrkan och han vet inte om orgellektioner för barn kommer att ingå i hans framtida arbetsuppgifter men möjligheten kommer att ses över. Det finns dock stora utmaningar när det gäller att rekrytera personer till att bli organister, inte minst tillgängligheten.

– Orgeln står ju där den står, med pedaler och allt. Det är inte lätt att komma i kontakt med instrumentet på samma sätt som med ett piano eller en gitarr, säger han.