Så har Södertälje Kings konkurrenter värvat – och så slutar serien

10. Umeå BSKT

Umeå har i dagsläget två spelare under kontrakt, amerikanen Callum Lawson som snittade imponerande 21,6 poäng i college och Jacob Johansson som tidigare har spelat med EcoÖrebro i basketligan, sedan några säsongen i division 1 och superettan – senast kommer han från Italien där han spelade serie C. Laget tappar trepoängsskytten Daniel Eliasson till BC Luleå, han sköt drygt 44 procent från trean i år. Umeå har de senaste åren lyckats bygga en stabil grund med spelare som har stannat flera år och spelare som Egal Saleman och Albin Frank kommer rimligtvis även de skriva på nya kontrakt.

Det ryktas om att Nathan Dawit vill tillbaka till Umeå där han har spelat två säsonger innan han förra året snittade drygt 14 poäng per match för Uppsala. Dawit som har fått några säsonger förstörda på grund av skador spelade i snitt 28 minuter men endast 19 av lagets 36 matcher. Om de får behålla samma stomme kommer de vara med och slåss om slutspelsplatsen men i och med att Uppsala är borta kommer det bli tufft.

Bra värvningar: Callum Lawson, en 1,98 meter lång forward som snittade över 21 poäng, 9 returer och sköt högprocentigt från trepoängslinjen, en på förhand spännande spelare. Jacob Johansson snittade 30,1 poäng i serie C och sköt imponerande 43,5 procent bakom trepoängslinjen.

Tunga tapp: Daniel Eliasson.

9. Köping Stars

Förra årets nykomling var en bit ifrån slutspel men undvek även sistaplatsen med stora marginaler tack vare Uppsalas katastrofala säsong. Förutom premiärvinsten hemma mot BC Luleå kom alla åtta segrar mot lag på den nedre halvan av tabellen. De körde sedan över Alvik i kvalet till Basketligan och vann totalt med 184-117 över två matcher. Att ändå få behålla många av samma spelare är viktigt för Köping för att bygga en stabil grund i inledningen av deras ligasatsning. Aleksa Solevic och Sean Smith är spelare med tidigare ligaerfarenhet och har varit i klubben ett flera säsonger, de borde vara näst på tur för Stars.

De har lyckats förlänga med talangen Simon Klaasma, Michael Axelsson, John Brändmark och Niklas Larsson. Samt att de har signat Lukas Friberg från just Alvik. Larsson var lagets näst bäste poängplockare förra säsongen med 13,7 poäng per match och med lång erfarenhet från ligan trots att han endast är 25 år är han en viktig pusselbit för Stars. För att Köping ska ta nästa steg och nå slutspel måste laget träffa rätt med sina importer.

Bra värvningar: Lukas Friberg är hittills det enda nyförvärvet. En spelare som har tidigare erfarenhet från ligan med Uppsala. Han snittade 10,1 poäng i superettan och kommer vara en bra back up pointguard för Stars.

Tunga tapp: –

8. Nässjö Basket

En inte alls oväntad sjätteplats i fjol och utslagna i kvartsfinalen med 0-3 i matcher mot Dolphins. Har sex spelare kvar från förra säsongen, bland annat det trotjänaren Dartaye Ruffin, amerikanen Franklin Williams och förra årets stjärnskott Felix Terins. Nässjö har även lyckats knutit åt sig Jocke Källman som nu ska få prova på huvudtränar uppdraget efter några år bakom Adnan Chuck i Dolphins. En rad unga nyförvärv med två spelare från basketgymnasiet Mark men den mest spännande är Daniel Johansson som förra året spelade drygt 15 minuter för semifinallaget Jämtland.

Utöver Ruffin har Nässjö också signat den 27-årige amerikanen Nick Russell som tidigare har spelat i den tyska och grekiska högstaligan. Nässjö har kvar viktiga spelare, de kommer att värva in spetskompetens men frågan är om det kommer att bli bättre än förra året.

Bra värvningar: Det ska bli kul att se om Daniel Johansson kan få en större roll i Nässjö och Nick Russell ser spännande ut på pappret.

Tunga tapp: Tränaren Jordi Juste får anses som ett tungt tapp för Nässjö, tränaren var omtyckt och har gjort ett bra jobb, men det blir spännande att se vad Källman kan göra.

7. Norrköping Dolphins

En spelare under kontrakt, Tim Shüberg. Förvånande när det kommer till det ständiga topplaget Dolphins. Stjärnorna Jocke Kjellbom och Micke Lindqvist ser ut att lägga skorna på hyllan, Adnan Chuck är klar för en klubb i Schweiz, talangen Edvin Stark är klar för moderklubben Ockelbo och assisterande coachen Jocke Källman tar över huvudansvaret i Nässjö. Dessa förluster innebär att Dolphins tappar en grund de länge har haft.

Att det sen också var diskussioner om att sälja Stadium arena tyder på stora ekonomiska problem i klubben. Norrköping borde kunna lyckas värva till sig ett helt okej ligalag, men läget just nu ser inte alls bra ut. Hur långt de faller återstår att se, men Dolphins är trots ekonomiska bekymmer en klubb som borde ha förutsättningar. Det blir spännande att se vad Norrköping lyckas skrapa ihop – men förutsättningar att det ska bli ett mittenlag finns.

Bra värvningar: –

Tunga tapp: Att fylla Kjellbom och Lindqvist platser kommer vara tufft för Dolphins. Edvin Stark startade en hel del matcher och spelade i snitt 14 minuter per match, endast 20 år gammal och ansågs vara ett framtidsnamn för Dolphins.

6. Djurgården Basket

Djurgården vann superettan överlägset och vann alla 27 matcher under förra säsongen. De har också visat direkt att det inte har kommit till Basketligan för att se och lära. En blytung värvning i landslagsspelaren Adam Ramstedt som lämnar svenska mästarna för spel med nykomlingarna. De har också gjort klart med amerikanen Derrick Wilson som närmast kommer från danska Svedborg där han snittade 17 poäng och fem assist per match. Wilson var en vända i Södertälje 2017 men fick lämna för att ge plats till Tobias Borg. Yannick Anzuluni, tidigare i BC Luleå är också klar för nykomlingen, en stabil värvning av en spelare som har erfarenhet från Sverige och vet vad som väntar.

Ligameriterade Brandon Barton, Kristoffer Gafor och Lazar Radosavljevic har alla tre valt att förlänga med klubben. Germain Jordan är en spelare som borde stå högt upp på klubbens önskelista att förlänga med, amerikanen snittade 25,7 poäng och 12,6 returer per match och har redan erfarenhet från basketligan med Umeå. Djurgården ser ut att rusta för att inte vara ett bottenlag deras första säsong – kanske även klättra några placeringar i tabellen.

Bra värvningar: Adam Ramstedt är bland de bästa värvningar hittills i Basketligan, att Djurgården som nykomling lyckas signa 23-åringen visar att de inte vill vara ett bottenlag. Även Derrick Wilson radade upp bra siffror i Danmark och kan visa sig vara spetsvärvning. Yannick Anzuluni kommer också vara en viktig spelare i rotationen.

Tunga tapp: –

5. Wetterbygden Stars

Som nykomling lyckades laget ta sig till slutspel som sjunde lag, men sen tog det stopp mot finalisterna Borås. Dock lyckades Wetterbygden ta en match i kvartsfinalserien. Det stora utropstecknet är att Adam Rönnqvist väljer att spela med Jönköpingslaget då de flesta var inställda på att guarden skulle utomlands. Rönnqvist ska ha en utlandsklausul i kontraktet och är därför lite av en chansning för Wetterbygden om möjligheten skulle dyka upp för 28-åringen. Tillsammans med amerikanen Ty Sabin bildar de en intressant backplan för Stars.

CJ Dunston valde att gå åt det andra hållet och lämnar Wetterbygden för Jämtland. Amerikanen snittade tolv poäng och sex returer och var nyttig för nykomlingarna förra säsongen. I övrigt har de förlängt med en rad rollspelare, däribland Jonathan Peleg som har blivit en stabil ligaspelare samt Albin Häll-Eriksson som hela tiden gör framsteg. Wetterbygden kommer ha ett starkare lag än förra året men en bit kvar till topplagen.

Bra värvningar: Adam Rönnqvist, hittills Basketligans tyngsta nyförvärv. Ty Sabin, en amerikan som i den danska ligan som snittade 17 poäng per match och förra året i den spanska andra ligan snittade 25-åringen nio poäng.

Tunga tapp: CJ Dunston. De tappar även spanjoren Guim Expósito till just den spanska andra ligan men med tanke på vad de har värvat in för guards kommer de lyckas täcka igen det hålet.

4. Jämtland Basket

Tog sig till sin efterlängtade semifinal efter att ha slagit ut storebror Luleå i kvartsfinalen, sen förlorade de med 4-2 i matcher mot mästarna Södertälje. Något som ändå får anses som en succésäsong för Jämtland. Torbjörn Gehrke har lyckats vända på Jämtland som nu ändå får anses som ett topplag, men det var länge osäkert om han skulle få fortsatt förtroende i Östersundslaget då Adnan Chuck ryktades vara på väg in.

CJ Dunston byter plats med Adam Rönnqvist och kommer att ta på sig Jämtlandslinnet i höst, något som ändå måste ses som ett nedköp på förhand. De tappar även de unga talangerna Daniel Johansson till Nässjö och Oliver Gehrke som kommer testa på collegelivet, ytterligare två tunga tapp för klubben. Men trots de förlusterna kommer R.T Guinn att stanna i klubben samt slitvargen Gustav Hansson som kommer göra sin sjätte säsong med Jämtland. Trots tappet av Rönnqvist har Jämtland alla förutsättningar att fortsätta vara ett topplag, återstår att se vad de lyckas med under silly season.

Bra värvningar: CJ Dunston är hittills den enda och ändå inte en så dålig värvning. Laget kommer förmodligen tappa en del produktion framåt men förhoppningsvis jämnar det ut sig på den defensiva sidan.

Tunga tapp: Adam Rönnqvist är ett av tappen och det allra tyngsta, han snittade 15 poäng och drygt fyra assist. Även framtidshoppen Daniel Johansson och Oliver Gehrke är förmodligen två spelare de gärna hade haft kvar, extra tungt att Johansson lämnar för konkurrenten Nässjö.

3. Borås Basket

Lyckades under förra säsongen äntligen ta sig till final. Där mötte de ett övermäktigt Södertälje Kings och fick nöja sig med ett silver. Den största basketframgången för staden på många år. Klubben har i dagsläget sju spelare under kontrakt och ser ut att rusta för ett nytt försök på guldet. Fredrik Andersson, Simon Gunnarsson, Marcus Tyus, William Gutenius och Filip Hellgren väljer att förlänga, en viktig stomme för Borås. De har även adderat den isländske landslagsguarden Elvar Fridriksson och amerikanen DeAndre Davis som har erfarenhet från Slovakien.

Det är dock klart att den isländske guarden Jakob Sigurdarson lämnar Sverige för att återvända till Island efter att ha skjutit i över 6000 poäng i basketligan. Borås har lyckats byggt upp något bra men i finalserien mot Södertälje var det klasskillnad, som läget ser ut idag finns alla möjligheter för klubben att ta sig till en ny final under våren.

Bra värvningar: Både den isländske Fridriksson och amerikanen DeAndre Davis ser ut som spännande spelare och verkar vara spelare som passar in i det spelsätt klubben har haft tidigare, spela snabbt med mycket skyttar.

Tunga tapp: Just nu är det bara klart att Sigurdarson lämnar, efter sex säsonger i Sundsvall Dragons och de senaste fyra i Borås basket är 37-åringen tillbaka i hemlandet.

2. BC Luleå

Basketligans förmodligen största budget fick lämna slutspelet redan under kvartsfinalerna förra säsongen. Utslagna mot Jämtland med 3-2 i matcher måste anses som en besvikelse inom klubben. Tre spelare från förra årets upplaga av BC är kvar till kommande säsong, centern Brice Massamba, skytten Anton Kobylak-Berglund och guarden Daniel Hansson. Luleå vann dragkampen om Axel Nordström som alla lag borde ha hört av sig till, men med endast han och Daniel Eliasson som nyförvärv måste det hända saker för att klubben återigen ska bli en guldkandidat.

Denzel Anderson ryktas ta steget ut i Europa för att spela och en förlängning med Thomas Massamba ser inte ut att bli av. Däremot jagar klubben Quinton Upshur, tidigare stjärna i laget, en värvning som skulle göra Luleå ett par snäpp vassare. Mycket pusselbitar som ännu inte är lagda, men med deras budget ska de vara ett topplag i basketligan.

Bra värvningar: Axel Nordström är en av ligans bästa all-around spelare och kan både skjuta treor och ta bollen till korgen, bra returtagare och en väldigt fysisk spelare. Nordström är en av de bästa värvningarna hittills i ligan. Daniel Eliasson från Umeå kommer att bidra med stabilt skytte utifrån.

Tunga tapp: –

1. Södertälje Kings

Fjolårets mästare Södertälje Kings har under många år varit ett topplag och ser ut att stanna där. Lyckades förlänga kontrakten med centern Eric Adams och veteranen Martin Pahlmblad. Tidigare Kingsspelaren Sheriff Drammeh återvänder till Sverige efter fyra års collegebasket på Hawaii samt Södertäljefostrade Alexander Larsson, även han på college i USA, väljer att komma hem till Kings. Utöver det har det också gjort klart med den amerikanska duon Charles Callison och Jeremiah Ingram. Guarden Callison spelade förra året final i den danska ligan med Horsens och snittade 16 poäng och fyra assist under säsongen. Forwarden Ingram, även han i Danmark förra året men i Svendborg, snittade nästan 15 poäng per match.

Det ska finnas ett kontraktsförslag på bordet till landslagsmannen Alexander Lindqvist, men han väntar på ifall det dyker upp något jobb utomlands. Enligt rykten ska även Dino Pita vara högt upp på Kings önskelista. Toni Bizaca som har redan nu har uppnått legendstatus i Kings är också självklart en stor förlust för Kings, kroaten ledde laget till fem SM-guld på sju år. Södertälje är ett givet topplag, om Lindqvist stannar är de också en stor guldkandidat.

Bra värvningar: Charles Callison och Jeremiah Ingram bildar tillsammans med Eric Adams en spännande amerikansk trio som troligtvis kommer bjuda på fin underhållning hemma i Täljehallen. Sheriff Drammeh och Alexander Larsson har båda två spelat collegebasket och där mött framtida NBA-proffs, förväntansfullt att se vad de kan bidra med i basketligan.

Tunga tapp: Adam Ramstedt lämnar för nykomlingen Djurgården. Austin Barnes, som blev utvald till årets forward förra säsongen, snittade 15 poäng, sex returer samtidigt som han sköt 41 procent från trepoängslinjen. Barnes var en stor anledning till att Kings kunde lyfta bucklan. Toni Bizaca som började bli till åren och drogs med en hel del skador kunde fortfarande komma in i matcher och explodera, självklart ett stort tapp.