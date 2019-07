Svartuthyrarna vägrar flytta – när Hyresnämnden inte hinner med: ”Många är taktiska”

Telge bostäder har under en längre tid intensifierat jakten på svartuthyrarna – förra året återfördes 153 hyresrätter till bostadskön. Fram till 1 maj i år var siffran 85 lägenheter. Men Hyresnämndens allt längre handläggningstider har satt käppar i hjulet.

Telge bostäders förra vd, Juan Copovi-Mena, numera vd för hela Telgekoncernen, anser att situationen är mycket problematisk.

Svartuthyrare vägrar flytta

– Just nu ligger ärenden som är 1,5 till 2 år gamla och väntar i Hyresnämnden. Svartuthyrarna har kvar lägenheterna och vägrar att flytta. De har överklagat och inväntar beslut, säger han.

Den långa handläggningstiden gör även att svartuthyrarna hinner vidta taktiska åtgärder för att klara sig undan i Hyresnämnden.

Juan Copovi-Mena:

– Många är taktiska, de flyttar in i lägenheten igen innan processen börjar. Då ser Hyresnämnden att det skett en rättning. Så istället för att döma utifrån hur läget var då ärendet kom in, så dömer man utifrån hur det ser ut just nu. Då blir det ingen åtgärd, men så fort beslutet kommit flyttar de ut och börjar hyra ut svart igen. Och så har vi en ny process på 1,5 till 2 år som väntar.

”Två hyresnämnder behövs”

Ett 15-tal ärenden som väntat i upp till ett år ligger just nu i Hyresnämnden. Processen som pågått innan de nått dit har ofta varit lika lång.

Hyresnämnden ligger i dag i samma byggnad som Nacka tingsrätt. Juan Copovi-Mena tycker att det bästa vore om det blev två hyresnämnder i Stockholms län.

– En i norr och en i söder, det skulle behövas.

JO kritiserade de långa handläggningstiderna tidigare i år. Detta efter att handläggningstiderna fördubblats sen 2016.

Kjell E. Johansson, en av åtta domare i Hyresnämnden i Stockholm, har till DN tidigare uttalat sig om situationen:

– Nämnden är kopplad till Stockholms bostadsmarknad. Vi är i en högkonjunktur, många människor har flyttat hit och landet har tagit emot ett stort antal människor, vilket har lett till fler ärenden hos oss

Arbetar vidare mot svartuthyrarna

Telge bostäders nye vd, Pontus Werlinder, säger att det allmännyttiga bolaget inte kommer att dra ner på takten i jakten på olovlig andrahandsuthyrning, trots långa handläggningstider.

– Vi fortsätter vårt enträgna arbete med att upptäcka olovlig andrahandsuthyrning, säger han.

Just nu har bolaget tre tjänster avsatta enbart för att arbeta mot svartuthyrningen.

Hur många ärenden jobbar ni med just nu där ni misstänker att lägenheter hyrs ut svart, men där ärendena inte hunnit gå vidare till Hyresnämnden?

– Vi har ett hundratal pågående ärenden just nu som vi jobbar med, säger Pontus Werlinder.

I de allra flesta fall får Telge bostäder svartuthyrarna att säga upp kontrakten utan att det går så långt som till Hyresnämnden.

– Det är en lång process där vi har en dialog med uthyrarna. Vi har ju inte rätt att gå in i andras hem, men när vi upptäcker att våra hyresgäster egentligen inte bor på adressen så kontaktar vi dem.

Men envisa svartuthyrare vägrar alltså släppa taget om sin extra inkomstkälla. Att slutligen få någon vräkt i Hyresnämnden kan ta tid och även Pontus Werlinder välkomnar en andra Hyresnämnd i länet.

– Det är vår högsta önskan att det skulle bli två hyresnämnder i Stockholm, säger han.