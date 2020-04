Svårt att rädda Nova – men oppositionen är säker på att den kommer att leva kvar

Under kultur- och fritidsnämndens möte i slutet av januari röstade man för att säga upp personalen på Nova och därmed lägga ned verksamheten på mötesplatsen, men i sista minut öppnade man också upp för möjligheten att rädda Nova. Frågan kommer att lyftas under nämndmötet 16 april och just nu arbetar nämndens ordförande David Winerdal med att bereda ärendet.

– Vi har ett par heta spår vi jobbar med. I dagsläget kan jag dessvärre inte presentera några detaljer mer än att vi behöver hjälp av andra aktörer för att kunna fortsätta driva verksamhet i Novas lokaler.

Ett alternativ är att samordna resurserna med regionen. Ett annat är att ta in intressenter eller organisationer som vill medverka ekonomiskt, och Winerdal menar att det finns några sådana som har visat intresse.

– Vi lägger mycket tid på att försöka rädda det här, säger han och berättar att flera av de som regelbundet besöker Nova är långtidsarbetslösa eller har psykisk ohälsa och att det inte är kultur- och fritidsnämndens primära uppdrag att bedriva vårdsatsningar.

– Nova ingår inte i kultur- och fritids kärnuppdrag. Socialnämnden och utbildningsnämnden är mer lämpade för rehabilitering och arbetslivsinsatser. Vi kan inte ta hela ansvaret.

Ett tredje alternativ är att deltagarna själva tar mer ansvar för mötesplatsen om den ska kunna fortsätta leva kvar. Flera av besökarna är i 30-årsåldern och har besökt Nova i 15 år, ända sedan det grundades.

– Men från de som kommer dit har vi inte mött så mycket entusiasm för att hjälpa till och ta ansvar. Det skulle underlätta. Vi har inte nått varandra, men vi ger inte upp. Öppna mötesplatser kan man inte ha för många av.

Tankar som var aktuella för en månad sedan har tillika försvårats av krisen den globala pandemin för med sig. Kultur och fritid är precis som alla andra hårt drabbat.

– Lokalerna är kultur och fritids och vi vill inte förlora dem i första taget. De anställda har kommunen rutiner för att hantera, säger han.

En som dock är fortsatt positiv är Realistpartiets Marcus Haavisto. Han tror att det kommer att lösa sig på något sätt.

– Vi har tyckt samma sak hela tiden. Verksamheten ska bestå. Om den sedan står inom kultur och fritids eller i en annan form så spelar det ingen roll, bara den finns kvar, säger Marcus Haavisto.

Han menar att det första beslutet som togs i slutet av januari om stängning av Nova var förhastat och inte alls genomtänkt. Beslutet har efteråt mött stort motstånd, bland annat med flera insändare i LT från allmänheten.

– Ja och majoriteten trodde att det här skulle vara över på tre sekunder, säger Marcus, som nu är ganska säker på att verksamheten blir kvar.

– Jag vill inte vara för kaxig, men jag tror till 99 procent att Nova blir kvar. Det måste vara så. Det är som sagt en viktig verksamhet.

Oppositionen har också skrivit en motion för att ”ge majoriteten en chans att tänka om”. I motionen föreslår man att verksamheten ska fortgå tills en annan lösning finns. En lösning Haavisto nämner är att kultur och fritid tillsammans med ung och fritid och kanske socialnämnden och utbildningsnämnden driver Nova med kommunen som huvudman. En viktig faktor som ändrar på förutsättningarna nu är att man har fått en utfästelse på 300 000 i budgetbidrag från Samordningsförbundet i Södertälje. Det motsvarar cirka 30 procent av Novas budget.

– De kan inte längre hävda att det är en kostnadsfråga. Hela Novas budget ligger på cirka 1,1 miljon. Om Samordningsförbundet skjuter till med 300 000 och kanske utbildningsnämnden med 200 000, då har jag svårt att se att majoriteten fortsätter säga nej, säger Marcus.

Samordningsförbundet i Södertälje har under 2019 och 2020 och – genom insatsen Alis – bedrivit CV-café på Nova. Nu ser man gärna att det här fortsätter och utvecklas. Verksamheten riktar sig mera mot folk utanför arbetsmarknaden, till exempel personer mellan 19 och 29 år och som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning, men också för personer mellan 16 och 64 år och som har behov av samordnad rehabilitering.

– Vi vill göra det möjligt att snabbare återgå till arbete/studier och sätta fokus på individer i behov av samordnat stöd för att komma in på arbetsmarknaden, säger Kjell Sjundemark, förbundschef på Samordningsförbundet i Södertälje och fortsätter:

– Vi ser en stor fördel med att ha mötesplatser, såsom Nova, som är öppen för målgruppen unga och unga vuxna. Samordningsförbundet bedriver aldrig någon egen verksamhet utan det sker alltid genom någon av våra medlemmar: Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region Stockholm och Södertälje kommun.

Han berättar att Förbundet kan bidra med upp till 300 000 kronor, men att medfinansieringen förutsätter att en av medlemmarna påtar sig projektägarskapet.

– Ja, och att verksamheten som bedrivs på Nova överensstämmer med samordningsförbundets uppdrag.