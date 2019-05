Här är Syrianska sämst i serien – tre punkter efter förlusten mot Mjällby

Anmäl text- och faktafel

Sämst i serien

Syrianska har släppt in 17 mål under Superettans inledande sju omgångar. Det är klart flest i serien. De lag som har släppt in näst flest mål, Brommapojkarna och IK Frej, står på tretton insläppta. SFC snittar över två mål bakåt per match och det kommer inte att hålla i längden. Här har Södertäljelaget en klar förbättringspotential. Försvarsspelet måste bli bättre om Syrianska vill spela i Superettan 2020.

Potentiell räddningsplanka

Till skillnad från defensiven så har Syrianskas offensiv producerat på en okej nivå. SFC har gjort nio mål på sju matcher i Superettan. Endast två lag på undre halvan har gjort fler mål än det. Kan den starka offensiven kompensera för den svajiga defensiven?

Borta okej men hemma sämst?

Syrianskas hemmafacit är en dyster läsning. SFC ligger sist i Superettans hemmatabell. Det har blivit tre förluster och en oavgjord på säsongens fyra hemmamatcher. Här måste de gulröda skärpa till sig. Det går inte att förlora med 4-1 (Degerfors) och 5-1 (Varberg) på sin egen arena. Om inte Syrianska börjar förbättra sin hemmastatistik kommer bortalagen fortsätta att komma till Södertälje Fotbollsarena med högt självförtroende och se alla möjligheter i världen att ta tre poäng.

Samtidigt har Syrianskas bortaspel varit godkänt. Där har laget plockat fyra av sina fem poäng hittills. En vinst, en oavgjord och en förlust är ett helt okej facit på bortaplan för en nykomling.

Det är dock värt att tänka på att SFC har stött på betydligt tuffare motstånd i hemmamatcherna. Alla lag som Syrianska har mött på hemmaplan ligger på den övre halvan i tabellen. Och tre av dem (Varberg, Degerfors och Mjällby) ligger etta, tvåa och trea i tabellen. De lagen som SFC har mött på bortaplan ligger på den undre halvan.

