Superbra svampår – men experten varnar: ”Jag är rädd om mina njurar”

Richard Vestin arbetar till vardags som naturinformatör i Huddinge kommun, men under två lördagar håller han svampguidningar i Södertälje - den 28 september i Naturskoleskogen och 5 oktober i Tunaskogen i Järna.

Svampplockning är en ädel konst och ser man inte upp kan det gå riktigt illa. Kanske är det just det som är lockande – nöje förenat med ett visst allvar.

– Det är inte många saker i svensk natur som farliga. Men det finns ett fåtal svampar som är riktigt farliga. Man ska aldrig chansa, ha respekt men inte vara rädd. Många bär på en ständig osäkerhet. De vet inte vad det är för svamp de plockat. Men det är också en upplevelse att komma till den punkten då man är säker på sin artbestämning.

Det är en vacker sensommardag när Richard tar med LT:s reporter ut i skogen. Solen strilar ner mellan granar och tallar och landar fläckvis på den mossklädda marken. Luften är kall i skuggan under träden. Trots riskerna med giftig svamp är Richard glad över att svampplockning har blivit populärt.

– Det är trendigt just nu och samtidigt är det något galet positivt med det. Det är bra för folkhälsan och ett uttryck för lusten att söka sig ut. Det är analogt med riktiga intryck, dofter och smaker, man blir blöt och man kan gå vilse. Det är vardagsspänning.

Richards vana ögon hittar snabbt olika sorters svamp, bara ett par meter in i skogen. Vi passerar svart trumpetsvamp, hårdvaluta för svampälskare, fårtickor som är fina matsvampar samt en och annan måttligt ätbar sopp. Richard böjer sig plötsligt ned och tar upp en brungul svamp.

– Det här är en vanlig trattkantarell. Den är lite som en trumpet eftersom den är ihålig, säger Richard och sätter svampen mot läpparna och blåser en kort fanfar. Trattkantarellen har typiska kantarellskivor, eller snarare åsar på undersidan som förgrenar sig.

Richard tar upp en annan svamp som är förbluffande lik trattkantarellen.

– Det finns en förväxlingsrisk. Titta här, det här är en spindelskivling som inte är ätbar. Den växer, liksom toppiga giftspindlingen, gärna tillsammans med kantareller. Man måste se upp!

Toppig giftspindling ska under alla omständigheter undvikas. Richard vill inte skrämma bort någon från svampskogen men understryker hur viktigt det är att veta vad man stoppar i sig.

– Det är ju skittråkigt att servera en middag med toppig giftspindling. Symtomen kommer efter sju åtta dagar. Då är njurarna utslagna och du får leva med dialys resten av ditt liv. Jag äter aldrig svamp hemma hos andra. Jag är rädd om mina njurar.

Under vår svamppromenad kommer Richard in på svamparnas betydelse för växtligheten. Under mossan hittar vi mycel, ett trådsystem egentligen utgör den riktiga svampen. Det vi äter är bara fruktkropparna från ett gigantiskt nätverk av känsliga trådar som förbinder svampen med träden. Tillsammans skapar de skog.

– Varenda träd har en svamp de lever ihop med. Det är det som kallas mykorrhiza. Svampmycelet knyter an till trädets rötter och hjälper det att ta upp vatten och näringsämnen. Svamparna är nätverket och brukar kallas wood wide web. Utan svamparna skulle träden och skogarna inte bli så stora. Det är så jäkla coolt.

Den oerfarne svampplockaren kan vara en smula avundsjuk på Richard Vestin som med skarp blick lokaliserar olika sorter. Men Richard vet var han ska leta. Det handlar om kunskap, att lära sig svampens ekologi.

– Hassel och svart trumpetsvamp gillar varandra, de vill koppla ihop sina rötter och mycel. Trattkantarellen gillar mossig granskog och att det är fuktigt. Gul kantarell tycker om högre ph-värde i marken och växer tillsammans med alla möjliga träslag. Blandskog är bra eftersom nedbrytningen av bladen på hösten höjer ph-värdet. Kan du sådant blir du framgångsrik i svampskogen.

Richards favoriter:

• Rödgul trumpetsvamp

• Brunsopp

• Vårtig röksvamp

• Goliatmusseron – ”Den är top notch”

(Svar till bildfrågan: Till vänster en ätbar trattkantarell, till höger en spindelskivling)