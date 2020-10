Succéinhoppet frälste Assyriska – hyllar målvaktsjätten och stjärnan: ”Bäst i serien”

Missade du dramat mellan Huddinge och Assyriska – se matchen i repris här

Assyriska besegrade Huddinge med 3–1 på bortaplan under lördagen. Därmed behåller AFF serieledningen i division 2 södra Svealand inför den sista omgången. Södertäljelaget har sex måls bättre målskillnad än tvåan Åtvidaberg (som har samma poäng) och ligger en poäng före trean BK Forward.

Stor segerhjälte i Assyriska blev Christian Aphrem. Han gjorde två mål och sköt tre poäng till gästerna. Efter matchen var han lyrisk över Assyriskas insats.

– Otroligt skönt att vi vinner. Nu behåller vi förstaplatsen. Det är underbart, vilket jobb vi gör, säger Aphrem.

18-åringen började på bänken, men kom in direkt efter paus. På sin första bollberöring tryckte han in 2–0 till AFF, bara några sekunder in i den andra halvleken. Och drygt 20 minuter senare sköt tonåringen in 3–0.

– Jag får en otrolig passning och gör mål med min första touch. Martin (Augar, Assyriskas tränare) bad mig ta sådana löpningar när han bytte in mig och då gjorde jag det. Fantastiskt att få göra mål efter några sekunder.

– Vid mitt andra mål släpper Uchenna (Ike) bollen till mig. Jag har dålig vinkel, men skiter i det och avslutar ändå. Då får jag en drömträff. Det är mitt näst snyggaste mål i år, haha.

Vad fick du för instruktioner när du skulle hoppa in?

– Vi gjorde en dålig första halvlek. Där ville ledarna göra en förändring och se att yttrarna skulle löpa in mellan deras ytterback och mittback. Vi får utdelning direkt och gör mål efter 20 sekunder eller var det var. En eloge till tränaren som tog fram den taktiken.

En annan hjälte i Assyriska var målvakten Nahir Saliba. Han gjorde flera otroliga räddningar och stoppade även en straff. Efter matchen hyllades Saliba av Aphrem.

– Vilken jävla målvakt! Vilken värvning vi har gjort där, han är bäst i serien. Och det gäller alla kategorier. Han är inte bara den bästa målvakten, utan han är även den bästa spelaren i hela serien, säger Aphrem.

Dessutom gjorde Boris Ljevar comeback i AFF. Stjärnan har missat några matcher på slutet på grund av personliga skäl, men till mötet mot Huddinge var han tillbaka på planen. Det hjälpte bortalaget, tycker Aphrem.

– Det var otroligt viktigt. Han visar vägen direkt med sitt snack och sin inställning. Jag tycker att han visar hur mycket rutin han har och vilken bra spelare han är. Han är mittfältare, men spelar mittback idag och gör det hur jävla bra som helst.

Assyriska tar emot bottenlaget Rynninge i den sista omgången. Den matchen spelas den 17 oktober. Vinner AFF där talar det mesta för att laget vinner serien och går upp i division 1.

– Nu har vi en final kvar. Det gäller att vi ger allt där. Det är upp till oss om vi går upp eller inte, säger Aphrem inför den matchen.

Matchfakta, division 2 södra Svealand

Huddinge IF–Assyriska FF 1–3 (0–1)

Mål: 0–1 (27) Självmål, 0–2 (46) Christian Aphrem, 0–3 (68) Christian Aphrem, 1–3 (80) Apollon Georgopoulos.